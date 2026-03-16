В Днепропетровской области военнослужащего Нацгвардии отправили за решетку за смертельное ДТП

Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области признал виновным военнослужащего Национальной гвардии Украины в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что привело к гибели двух человек, среди которых несовершеннолетний. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Установлено, что 28 июня 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и будучи лишенным права управления транспортными средствами, управляя автомобилем, не учел дорожную обстановку и безопасную скорость движения, потерял контроль над транспортным средством и допустил столкновение с деревом.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое пассажиров — 14-летний мальчик и 18-летняя девушка. Полученные ими телесные повреждения были несовместимы с жизнью.

Приговором суда мужчину осудили к 10 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 10 лет.

