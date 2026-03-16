На Дніпропетровщині військовослужбовця Нацгвардії відправили за ґрати за смертельну ДТП

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав винним військовослужбовця Національної гвардії України у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що призвело до загибелі двох осіб, серед яких неповнолітній. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Встановлено, що 28 червня 2025 року обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння та будучи позбавленим права керування транспортними засобами, керуючи автомобілем не врахував дорожню обстановку і безпечну швидкість руху, втратив контроль над транспортним засобом та допустив зіткнення з деревом.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє пасажирів — 14-річний хлопець та 18-річна дівчина. Отримані ними тілесні ушкодження були несумісні з життям.

Вироком суду чоловіка засуджено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 10 років.

