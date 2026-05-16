Працівник перебуває за кордоном: як оформити дистанційну роботу без порушень

Українцям пояснили, як офіційно оформити дистанційну роботу працівника, який перебуває за кордоном, та укласти електронний трудовий договір відповідно до вимог законодавства.

Українське законодавство дозволяє працівникам виконувати роботу дистанційно, зокрема й перебуваючи за межами України. При оформленні таких трудових відносин роботодавцю та працівнику важливо правильно визначити умови роботи, порядок взаємодії та оформити трудовий договір відповідно до вимог законодавства.

Відповідно до Кодексу законів про працю трудовий договір про дистанційну роботу обов’язково укладається у письмовій формі. Водночас під час воєнного стану сторони можуть самостійно погодити форму такого договору, зокрема оформити його як електронний документ із використанням електронного підпису.

Особиста присутність працівника для підписання документів не є обов’язковою, якщо роботодавець і працівник домовилися про електронну комунікацію. При цьому працівник може виконувати дистанційну роботу з іншої країни, якщо трудові відносини регулюються законодавством України, а роботодавець зареєстрований в Україні.

Для оформлення таких трудових відносин рекомендується використовувати типову форму трудового договору про дистанційну роботу, затверджену наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №913-21 від 5 травня 2021 року.

Процедура укладення трудового договору про дистанційну роботу з працівником, який перебуває за кордоном, має кілька обов’язкових етапів.

1. Підготовка проекту трудового договору

Після досягнення попередньої домовленості щодо працевлаштування роботодавець готує текст трудового договору в електронному вигляді (PDF, DOCX тощо) із використанням типової форми, затвердженої Наказом №913-21, нагадує Держпраці.

У договорі доцільно окремо передбачити:

що робота виконується дистанційно;

країну або адресу фактичного перебування працівника (за наявності);

порядок електронної комунікації між сторонами;

режим роботи та обліку робочого часу;

порядок подання звітності та виконання завдань;

порядок обміну кадровими документами;

умови забезпечення обладнанням та засобами зв’язку;

питання компенсації витрат (за потреби).

Кодекс законів про працю України (глава ІІІ) визначає поняття трудового договору, вимоги щодо його укладення та обов’язкові умови трудового договору. При цьому умови договору не можуть погіршувати становище працівника порівняно із законодавством України про працю. Відповідно до ст. 9 КЗпП забороняється примушення працівника до укладення трудового договору, щодо умов якого не досягнуто взаємної згоди.

2. Узгодження способу електронного документообігу

Роботодавцю та працівнику необхідно погодити порядок електронної взаємодії, зокрема:

використання кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

використання сервісів електронного документообігу (наприклад, Дія або інших платформ);

спосіб направлення кадрових документів;

електронні адреси та канали комунікації;

порядок зберігання електронних документів.

Працівник, який перебуває за кордоном, також може використовувати український КЕП за умови наявності чинного сертифіката електронного підпису та доступу до відповідного сервісу.

Окремо слід врахувати положення ч. 2 ст. 7 Закону №2136, відповідно до яких у період воєнного стану сторони трудового договору можуть домовитися про альтернативні способи створення, пересилання та зберігання наказів, повідомлень та інших документів з питань трудових відносин, а також про будь-який інший доступний спосіб електронної комунікації.

3. Підписання трудового договору

Після погодження остаточного тексту договору:

роботодавець підписує документ своїм КЕП;

надсилає працівнику підписаний файл разом із підтвердженням накладення електронного підпису;

працівник, перебуваючи за кордоном, накладає свій КЕП на документ;

повертає роботодавцю підписаний примірник та підтвердження підписання.

Підписання може здійснюватися через сервіси електронного документообігу або засобами порталу/застосунку Дія.

Після накладення електронних підписів обох сторін трудовий договір вважається укладеним у належній письмовій формі.

4. Видання наказу про прийняття на роботу

Після укладення трудового договору роботодавець видає наказ (розпорядження) про прийняття працівника на роботу. Працівника необхідно ознайомити з наказом у погоджений сторонами електронний спосіб.

5. Повідомлення ДПС про прийняття працівника

До початку роботи працівника роботодавець зобов’язаний подати повідомлення про прийняття працівника на роботу до органів ДПС у загальному порядку.

6. Зберігання документів

Кожна зі сторін повинна зберігати свій примірник електронного трудового договору та підтвердження його підписання електронними підписами. При цьому роботодавець зобов’язаний забезпечити правильне зберігання кадрових документів відповідно до вимог законодавства.

Також, якщо працівник тривалий час перебуває за кордоном, роботодавцю варто враховувати правила країни його перебування. Зокрема, це може стосуватися законності дистанційної роботи на території іншої держави, а також можливих податкових чи міграційних вимог.

