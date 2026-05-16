Пенсія за віком у 63: скільки років стажу потрібно у 2026 році

Якщо людина у 63 роки не має необхідного стажу, оформити пенсію вона зможе лише після досягнення 65-річного віку.

У 2026 році в Україні продовжують діяти нові вимоги до страхового стажу для призначення пенсії за віком. Розмір необхідного стажу залежить від віку, у якому людина планує оформити пенсійні виплати.

Для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. У 63 роки право на пенсію мають особи зі стажем не менше 23 років. Водночас для призначення пенсії у 65 років достатньо від 15 років страхового стажу.

Отже, у 2026 році оформити пенсію у 63 роки можуть лише ті громадяни, які набули щонайменше 23 роки страхового стажу. За відсутності необхідної кількості років стажу право на пенсію виникне лише після досягнення 65-річного віку.

