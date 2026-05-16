  1. В Україні

Пенсія за віком у 63: скільки років стажу потрібно у 2026 році

19:37, 16 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Якщо людина у 63 роки не має необхідного стажу, оформити пенсію вона зможе лише після досягнення 65-річного віку.
Пенсія за віком у 63: скільки років стажу потрібно у 2026 році
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2026 році в Україні продовжують діяти нові вимоги до страхового стажу для призначення пенсії за віком. Розмір необхідного стажу залежить від віку, у якому людина планує оформити пенсійні виплати.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. У 63 роки право на пенсію мають особи зі стажем не менше 23 років. Водночас для призначення пенсії у 65 років достатньо від 15 років страхового стажу.

Отже, у 2026 році оформити пенсію у 63 роки можуть лише ті громадяни, які набули щонайменше 23 роки страхового стажу. За відсутності необхідної кількості років стажу право на пенсію виникне лише після досягнення 65-річного віку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Пенсійний фонд ПФУ пенсія пенсія в Україні

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Чи можна перевести працівника на нижчу зарплату через фінансові труднощі підприємства — позиція ВС

Фінансові труднощі не завжди дозволяють зменшити зарплату працівнику.

Бронювання від мобілізації стане платним або з обов’язковою службою в резерві

Новий законопроєкт вводить обов’язкову участь в обороні для кожного, хто отримав відстрочку через роботу.

Відсутність офіційної зарплати може стати підставою для відмови у вихованні власної дитини після розлучення

Матеріальний бар’єр та передання дитини родичам: нові виклики Книги шостої ЦК.

Верховний Суд зобов’язав поручителя сплатити понад 800 тисяч грн за прострочений кредит боржника

Суд підтвердив нарахування інфляційних втрат і 3% річних за невиконане грошове зобов’язання поручителем, що збільшило суму боргу.

В Україні зросла кількість смертельних ДТП з електросамокатами: на 845 ДТП за рік — 19 загиблих

Окремий облік аварій за участю легкого персонального та низькошвидкісного електротранспорту ведеться з 2024 року, що дозволило виокремити цей сегмент у статистиці дорожньої безпеки.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]