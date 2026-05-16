Пенсия по возрасту в 63: сколько лет стажа нужно в 2026 году

Если у человека в 63 года нет необходимого стажа, оформить пенсию он сможет только после достижения 65-летнего возраста.

В 2026 году в Украине продолжают действовать новые требования к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту. Размер требуемого стажа зависит от возраста, в котором человек планирует оформить пенсионные выплаты.

Для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. В 63 года право на пенсию имеют лица со стажем не менее 23 лет. В то же время, для назначения пенсии в 65 лет достаточно от 15 лет страхового стажа.

Следовательно, в 2026 году оформить пенсию в 63 года могут только те граждане, которые получили не менее 23 лет страхового стажа. При отсутствии необходимого количества лет стажа право на пенсию возникнет только по достижении 65-летнего возраста.

