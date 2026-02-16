Новый Гражданский кодекс позволит развод через нотариуса и ЗАГС при наличии детей

В случае взаимного согласия по вопросам воспитания и содержания ребенка супруги смогут расторгнуть брак через ЗАГС или у нотариуса.

«Судебно-юридическая газета» продолжает системно анализировать новую редакцию Гражданского кодекса Украины, которая вызывает немало обсуждений в обществе.

На основе нововведений в проекте Гражданского кодекса Украины «Судебно-юридическая газета» уже подготовила ряд материалов, среди которых:

Отметим, что проект ГК Украины является результатом глубокой рекодификации гражданского законодательства, то есть системного пересмотра, обновления и приведения унифицированных норм гражданского права в соответствие с современными потребностями общества.

В новой редакции Гражданского кодекса Украины семейное право собрано в проекте книги шестой, который формирует современную модель регулирования семейных отношений и сочетает конституционный стандарт защиты семьи с инструментами юридической определенности и договорной автономии участников семейных отношений.

Как изменится законодательство

Одним из нововведений является предоставление возможности супругам с детьми разводиться через нотариуса или ЗАГС. Отметим, что ранее согласно Семейному кодексу Украины супруги, имеющие детей, могли развестись только через суд.

Развод супругов без детей

В новой редакции (ст. 1509 ГК) супруги, не имеющие детей, имеют право подать заявление о расторжении брака как в орган государственной регистрации актов гражданского состояния, так и нотариусу. Если один из супругов по уважительной причине не может лично подать заявление, второй подает его от его имени с нотариально удостоверенной подписью.

Старая редакция (ст. 106 ГК) предусматривала лишь подачу заявления в орган государственной регистрации и нотариально удостоверенную или приравненную к ней доверенность в случае невозможности личной подачи.

Нововведение заключается в более четком определении уважительной причины и включении нотариуса как субъекта, принимающего заявление, что повышает доступность процедуры.

Развод супругов с детьми

Старый Семейный кодекс (ст. 109 СК) позволял расторгнуть брак только через суд при наличии детей, при условии подачи письменного договора о проживании детей, участии в обеспечении условий их жизни и нотариального удостоверения договора об алиментах. Суд проверял, соответствует ли заявление действительной воле супругов и не нарушает ли права детей.

Новая редакция (ст. 1511 ГК) позволяет расторгнуть брак как в суде, так и у нотариуса или в органе государственной регистрации при условии нотариального удостоверения договора о распределении родительской ответственности и выполнении обязанности по содержанию ребенка. При нотариальном удостоверении договора о родительской ответственности нотариус должен проверить, учтены ли интересы ребенка.

В то же время старая редакция Гражданского кодекса Украины уже содержала понятие договора в части выполнения родительских обязанностей, тогда как новая редакция подчеркивает:

процедуру можно пройти без суда, что упрощает административный процесс;

нотариус выполняет функцию контроля за соблюдением прав ребенка;

сохранен срок в один месяц для отзыва совместного заявления.

Таким образом, новая редакция Гражданского кодекса Украины делает развод более простым и быстрым, расширяет права супругов с детьми и одновременно гарантирует защиту их интересов, сочетая современный подход с мировой практикой семейного права.

