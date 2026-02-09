  1. Публикации
Брака в 14 лет не будет, но с 16 — по решению суда: альтернативный проект Гражданского кодекса

12:30, 9 февраля 2026
Альтернативный проект предусматривает возможность заключения брака лицами с 16 лет только по решению суда.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что из проекта закона будет исключена норма, вызвавшая общественный резонанс. В предыдущей редакции проекта Гражданского кодексу Украины (Частное право) предусматривалась возможность разрешать брак с 14 лет в случае беременности или рождения ребёнка.

По словам Стефанчука, такая норма имела защитный характер и была направлена на обеспечение наилучших интересов новорожденного ребёнка.

В понедельник, 9 февраля, на сайте Верховной Рады зарегистрировали альтернативный проект ГК Украины № 14394-1, в котором норму о браке с 14 лет исключили.

Основные положения обновленного ГК Украины:

  • Право на брак имеют лица, достигшие брачного возраста.
  • Брачный возраст для женщины и мужчины установлен в восемнадцать лет.
  • Лица, желающие зарегистрировать брак, должны достичь брачного возраста на день регистрации брака. Брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины.
  • Принуждение женщины или мужчины к браку запрещено.

Альтернативный проект Гражданского кодекса Украины также предусматривает, что лицо, достигшее шестнадцати лет, может получить право на брак по решению суда, если будет установлено, что это соответствует его интересам.

Добавим, в январе Верховная Рада представила проект нового Гражданского кодекса Украины (Частное право), который объединяет нормы Семейного права. Работа над документом продолжалась около шести лет, его объём составляет 832 страницы.

По словам председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, к подготовке проекта привлекли 247 экспертов, а работа основывалась на 29-летнем профессиональном опыте участников процесса.

Однако в обществе возник скандал из-за нормы, которая предусматривала возможность заключать брак в 14 лет. В соцсетях пользователи активно выражали возмущение, обсуждая эту норму как «неприемлемую» и противоречащую современным представлениям о безопасности и правах детей.

Брака в 14 лет не будет, но с 16 — по решению суда: альтернативный проект Гражданского кодекса

