Частное право на 832 страницы изменений по-новому: Гражданский кодекс Украины переписали

Что изменяют 9 книг «Кодекса частного права».

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрировали новую редакцию Гражданского кодекса Украины.

По словам Председателя ВРУ Руслана Стефанчука, регистрация документа состоялась в День Соборности Украины и стала результатом почти шести лет работы Рабочей группы по рекодификации (обновлению) гражданского законодательства.

«Почти шесть лет работы Рабочей группы по рекодификации гражданского законодательства Украины — и сегодня, в День Соборности, мы регистрируем в парламенте новую редакцию Гражданского кодекса Украины, или Кодекса частного права», — отметил он.

Объем документа составляет 832 страницы. К его подготовке было привлечено 247 экспертов, а работа основывалась, в частности, на 29-летнем профессиональном опыте участников процесса.

Проект нового Гражданского кодекса структурирован в девять книг.

«Это фундамент частного права, которое должно работать в условиях войны и после нее — для восстановления, доверия и развития», — отметил Стефанчук.

Книга первая. Общая часть формирует фундамент частного права, закрепляя презумпцию свободы и добросовестности, системную защиту прав, современные правила для договоров и четкие гарантии в повседневных правоотношениях.

Книга вторая. Личное право обновляет механизмы защиты чести, достоинства, репутации и частной жизни, в частности в цифровой среде.

Книга третья. Вещное право направлена на стабильность имущественного оборота, защиту владения, баланс интересов собственников и предотвращение самоуправства.

Книга четвертая. Право интеллектуальной собственности адаптирует регулирование к цифровой экономике, включая использование данных, баз данных и результатов, связанных с искусственным интеллектом.

Книга пятая. Обязательственное право унифицирует правила относительно возникновения, исполнения и нарушения обязательств с предусмотрением гибких механизмов реагирования на изменение обстоятельств.

Книга шестая. Семейное право интегрирует семейное право в Гражданский кодекс, закрепляя дитиноцентрический подход, различные формы семейной жизни и правовые последствия семейных отношений.

Книга седьмая. Наследственное право модернизирует наследственные отношения с учетом цифровых активов, управления наследством и компенсационных механизмов.

Книга восьмая. Международное частное право устанавливает единые правила для трансграничных правоотношений, в частности относительно выбора права и суда.

Книга девятая. Публичность гражданских прав направлена на обеспечение прозрачности оборота прав через реестры, приоритет зарегистрированного права и ответственность за нарушения в сфере регистрации.

Отметим, что адвокаты указали на риски в новых правилах наследования в рамках рекодификации Гражданского кодекса.

