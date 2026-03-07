В Кировоградской области судили администраторов Viber-группы о ТЦК под названием «погода Новоархангельск»

Двое местных жителей получили по 5 лет лишения свободы условно за препятствование деятельности ВСУ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Новоархангельском районном суде Кировоградской области вынесли приговор двум местным жителям, которые администрировали Viber-сообщество под названием «погода Новоархангельск». Об этом сообщили в Кировоградском областном ТЦК и СП.

Несмотря на нейтральное название, группа фактически не касалась прогноза погоды. В ней регулярно публиковали информацию о местах вручения повесток, маршрутах передвижения мобильных групп территориального центра комплектования и полиции, а также данные о транспорте и направлениях их движения.

Эту информацию маскировали под «метеопрогнозы», используя зашифрованный «метеокод». Например, сообщение «солнце — без осадков» означало отсутствие представителей ТЦК в определенном месте.

По данным ТЦК, обоих мужчин обвиняли в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины.

Суд установил, что целью создания группы было помочь призывникам избегать вручения повесток, а не предоставлять информацию о погодных условиях.

Каждому из обвиняемых назначили по 5 лет лишения свободы, однако их освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в рамках соглашения о признании вины.

В суде подчеркнули, что во время военного положения подобные «информационные сервисы» представляют угрозу законной деятельности Вооруженных сил и способствуют уклонению граждан от обязанности защищать государство. Это дело назвали показательным для региона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.