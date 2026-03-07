  1. В Украине

Правительство выделило 1,5 млрд гривен на жилье для ВПЛ

19:17, 7 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Средства направят на ремонт мест временного проживания и покупку домов в сельской местности.
Правительство выделило 1,5 млрд гривен на жилье для ВПЛ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство приняло решение направить 1,5 млрд гривен субвенции на обустройство и приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По ее словам, 1 млрд гривен предусмотрено на ремонт и переоборудование мест временного проживания для переселенцев. При этом 20% всех отремонтированных помещений должны быть доступны для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.

Еще 500 млн гривен планируют направить на покупку домов в сельской местности. Механизм приобретения такого жилья правительство должно утвердить в течение месяца после вступления в силу постановления.

Премьер отметила, что за счет этой субвенции также можно будет закупать строительные материалы и модульные дома для создания модульных городков в прифронтовых регионах.

Для прифронтовых областей предусмотрено финансирование в размере 100% за счет государственного бюджета. Для других регионов будет действовать софинансирование: 90% будет покрывать госбюджет, еще 10% — местные бюджеты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины ВПЛ Юлия Свириденко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минветеранов предлагает новый механизм надзора и штрафы за неправомерное предоставление статуса ветерана

Минветеранов обнародовало для общественного обсуждения законопроект о штрафах за неправомерное предоставление, отказ или лишение статуса ветерана.

Режим раздельности имущества, выбранный при заключении брака в Италии, распространяется на имущество в Украине: позиция КГС

Верховный Суд пришёл к выводу, что заключенное в Италии соглашение о режиме раздельности имущества продолжает действовать и в отношении недвижимости, приобретенной в Украине.

Не более пяти средних зарплат: в Раде предлагают изменить правила оплаты труда членов наблюдательных советов

Законопроект предусматривает ограничение выплат членам наблюдательных советов и привязку их к показателям прибыли.

Уволенным со срочной военной службы будут выплачивать материальную помощь: решение Правительства

Правительство определило механизм выплаты материальной помощи лицам, завершившим срочную военную службу.

Дело Simoncini v. San Marino: ЕСПЧ признал, что обратная сила закона при увольнении судьи нарушает Конвенцию

Ретроспективное законодательство, которое отменило назначение судьи на должность, ЕСПЧ назвал несовместимым с принципами справедливого суда и уважением к частной жизни.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]