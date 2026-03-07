Правительство выделило 1,5 млрд гривен на жилье для ВПЛ

Средства направят на ремонт мест временного проживания и покупку домов в сельской местности.

Правительство приняло решение направить 1,5 млрд гривен субвенции на обустройство и приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, 1 млрд гривен предусмотрено на ремонт и переоборудование мест временного проживания для переселенцев. При этом 20% всех отремонтированных помещений должны быть доступны для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.

Еще 500 млн гривен планируют направить на покупку домов в сельской местности. Механизм приобретения такого жилья правительство должно утвердить в течение месяца после вступления в силу постановления.

Премьер отметила, что за счет этой субвенции также можно будет закупать строительные материалы и модульные дома для создания модульных городков в прифронтовых регионах.

Для прифронтовых областей предусмотрено финансирование в размере 100% за счет государственного бюджета. Для других регионов будет действовать софинансирование: 90% будет покрывать госбюджет, еще 10% — местные бюджеты.

