  1. В Украине

Правительство ввело обязательные проверки кандидатов на работу в школах и детских садах

20:28, 7 марта 2026
Теперь каждый работник дошкольных и общеобразовательных учреждений должен пройти проверку на отсутствие судимостей и нарушений, связанных с насилием или буллингом.
Правительство ввело обязательные проверки кандидатов на работу в школах и детских садах
Правительство приняло решение о введении четкого порядка проверки кандидатов на работу в учреждениях дошкольного и общего среднего образования. Приоритетом государственной политики в сфере образования определена безопасность детей, поэтому для всех работодателей устанавливаются обязательные критерии допуска к работе.

Лицо не может быть допущено к работе с детьми в случае:

  • наличия судимости за уголовные правонарушения или преступления против детей;
  • привлечения к административной ответственности за домашнее насилие, буллинг, невыполнение обязанностей по воспитанию детей (для учреждений общего среднего образования).

Для работы в учреждении дошкольного образования кандидат должен предоставить выписку из «Дії» об отсутствии судимости. Для трудоустройства в школе — выписку об отсутствии судимости и справку от Национальной полиции об отсутствии нарушений, связанных с буллингом или жестоким обращением с детьми.

