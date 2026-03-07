Правительство ввело обязательные проверки кандидатов на работу в школах и детских садах

Теперь каждый работник дошкольных и общеобразовательных учреждений должен пройти проверку на отсутствие судимостей и нарушений, связанных с насилием или буллингом.

Правительство приняло решение о введении четкого порядка проверки кандидатов на работу в учреждениях дошкольного и общего среднего образования. Приоритетом государственной политики в сфере образования определена безопасность детей, поэтому для всех работодателей устанавливаются обязательные критерии допуска к работе.

Лицо не может быть допущено к работе с детьми в случае:

наличия судимости за уголовные правонарушения или преступления против детей;

привлечения к административной ответственности за домашнее насилие, буллинг, невыполнение обязанностей по воспитанию детей (для учреждений общего среднего образования).

Для работы в учреждении дошкольного образования кандидат должен предоставить выписку из «Дії» об отсутствии судимости. Для трудоустройства в школе — выписку об отсутствии судимости и справку от Национальной полиции об отсутствии нарушений, связанных с буллингом или жестоким обращением с детьми.

