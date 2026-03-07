  1. В Украине

Зеленский отметил украинских паралимпийцев за шесть медалей в первый день соревнований

21:52, 7 марта 2026
Президент подчеркнул гордость за флаг и гимн Украины в Италии.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении поздравил украинских паралимпийцев, которые за первый день соревнований завоевали уже шесть медалей.

«Хочу отметить сегодня наших украинских паралимпийцев. Первый день соревнований - и уже шесть украинских медалей: три «золота», одно «серебро» и две «бронзы». И важно, что украинский флаг и украинский гимн сейчас в Италии будут звучать гордо и заметно - заметно, в частности, тем аморальным спортивным функционерам, которые допустили во время захватнической войны россиян на соревнования и позволили им нести свой флаг - флаг войны. Жизнь нужно защищать. Войну нужно заканчивать. Спасибо всем, кто именно так помогает Украине, именно так заботится о жизни и людях», - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул важность поддержки Украины и мира: «Жизнь нужно защищать. Войну нужно заканчивать. Спасибо всем, кто именно так помогает Украине и заботится о жизни людей».

Украина Владимир Зеленский спорт

