Зеленский отметил украинских паралимпийцев за шесть медалей в первый день соревнований

Президент подчеркнул гордость за флаг и гимн Украины в Италии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении поздравил украинских паралимпийцев, которые за первый день соревнований завоевали уже шесть медалей.

«Хочу отметить сегодня наших украинских паралимпийцев. Первый день соревнований - и уже шесть украинских медалей: три «золота», одно «серебро» и две «бронзы». И важно, что украинский флаг и украинский гимн сейчас в Италии будут звучать гордо и заметно - заметно, в частности, тем аморальным спортивным функционерам, которые допустили во время захватнической войны россиян на соревнования и позволили им нести свой флаг - флаг войны. Жизнь нужно защищать. Войну нужно заканчивать. Спасибо всем, кто именно так помогает Украине, именно так заботится о жизни и людях», - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул важность поддержки Украины и мира: «Жизнь нужно защищать. Войну нужно заканчивать. Спасибо всем, кто именно так помогает Украине и заботится о жизни людей».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.