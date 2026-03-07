Как будут отключать свет в Киевской области 8 марта – ДТЭК обнародовал графики
20:10, 7 марта 2026
В Киевской области будут действовать графики почасовых отключений света.
В понедельник, 2 марта, в Киевской области будут отключать свет – поэтому будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.
Причина введения ограничений – последствия массированных российских ударов по энергетическим объектам Украины.
Графики отключений света для Киевской области на 8 марта:
