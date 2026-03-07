  1. В Украине
Бельгия не передала Украине ни одного обещанного F-16 за два года – в чем причина

18:23, 7 марта 2026
Обещание 30 истребителей отложено из-за приоритета собственных нужд и задержки с F-35.
Бельгия не передала Украине ни одного обещанного F-16 за два года – в чем причина
Фото: VRT
Бельгия до сих пор не поставила Украине ни одного истребителя F-16, хотя два года назад пообещала передать 30 самолетов. Об этом сообщает VRT со ссылкой на ответы бельгийского правительства на запрос Министерства обороны Украины.

Как пишет СМИ, главной причиной отсрочки является приоритет собственных потребностей Бельгии в обеспечении обороноспособности. Генерал-майор Герт Де Декер из Воздушных сил отметил: «С самого начала Министерство обороны заявило, что сначала должны быть удовлетворены оперативные потребности самих Воздушных сил Бельгии».

Передача старых F-16 Украине откладывается до завершения перехода на новые самолеты F-35. Ожидается, что весь парк F-16 будет выведен из эксплуатации до конца 2028 года, а окончательные поставки Украине состоятся не ранее 2029 года.

Отмечается, что в 2024 году тогдашний премьер-министр Александер Де Кроо пообещал передать первые четыре F-16 до конца года, но ни один самолет так и не поступил. В бельгийском правительстве утверждают, что никаких фиксированных сроков не существовало, а Украина якобы сама просила отсрочить поставку из-за нехватки пилотов.

Украина война Бельгия авиация

