  1. Общество
  2. / В Украине

Ждут ли украинки поздравления 8 марта и от кого – результаты опроса

17:47, 7 марта 2026
48% респонденток надеются на сюрпризы от близких, 19% удовлетворятся теплыми словами в мессенджерах.
Ждут ли украинки поздравления 8 марта и от кого – результаты опроса
Накануне Международного женского дня команда Rakuten Viber провела опрос, чтобы выяснить настроения украинских женщин. В исследовании приняли участие более 30 тысяч респонденток, большинство из которых – в возрасте до 45 лет. Об этом сообщает «Наш Киев».

Что показал опрос

Почти половина опрошенных (48%) рассчитывают на подарки в этом году, причем большинство (39%) ожидают приятные сюрпризы от ближайшего окружения — семьи или друзей.

По сравнению с 2025 годом:

  • Количество тех, кто ждет подарки от родных, выросло с 35% до 39%.
  • Доля женщин, которые не ожидают никаких поздравлений, увеличилась до 27% (против 25% в 2025-м).
  • 19% респонденток будут довольны просто теплыми словами или сообщениями в мессенджерах.
  • Только 6% считают лучшим подарком взнос в ЗСУ, что существенно меньше, чем в прошлом году, когда этот показатель достигал 14%.

Несмотря на дискуссии о формате празднования, для большинства украинок 8 марта остается поводом проявить внимание в семейном кругу. Рабочие и учебные коллективы отошли на второй план — только 9% ожидают корпоративных подарков.

женщины свято

