Без букетов и стереотипов: как предлагают отмечать 8 марта в школах

16:25, 7 марта 2026
Профсоюз работников образования советует отказаться от формальных поздравлений и провести 8 марта в формате открытых разговоров с учениками.
Профсоюз работников образования и науки Украины призвал воздержаться от дарения цветов педагогам на 8 марта. Вместо этого в школах предлагают отказаться от «стереотипных сценариев и «традиционных букетов» и провести этот день в формате содержательных разговоров с учениками о правах человека, уважении и равных возможностях.

В 2026 году тема Международного женского дня, определенная системой Организации Объединенных Наций и поддержанная ЮНЕСКО, звучит как «Права. Правосудие. Действия. Для всех женщин и девочек».

В профсоюзе поясняют: школа является местом, где формируется мировоззрение детей. Именно здесь ученики учатся различать справедливость и предубеждение, партнерство и дискриминацию, равенство и формальность. Поэтому 8 марта может стать не просто датой в календаре, а образовательной возможностью поговорить о правах человека, достоинстве и культуре взаимного уважения.

Педагогам предлагают проводить в этот день интерактивные занятия, дискуссии и мини-проекты. Например, часы общения о справедливости и равных возможностях, дебаты о гендерных стереотипах или презентации о женщинах, которые меняют мир и современную Украину.

Профсоюз подчеркивает: 8 марта в школе не должно превращаться в «женское мероприятие только для девочек». К разговорам о равенстве важно привлекать и мальчиков, ведь эта тема касается всех.

Мальчики могут подготовить выступления о роли женщин в их жизни — рассказать о матерях, бабушках, учительницах или других людях, которые повлияли на их ценности. Также школьники могут исследовать примеры партнерства женщин и мужчин в науке, изобретениях или бизнесе.

Кроме того, во время дискуссий ученики могут говорить о взаимном уважении и поддержке. Ведь равенство — это не противопоставление, а сотрудничество.

Также к школьным разговорам можно приглашать психологов, юристов или представителей общественности, чтобы обсудить с учениками темы противодействия буллингу, предотвращения насилия и защиты прав ребенка.

Таким образом, 8 марта в школах может стать не только символической датой, но и возможностью для откровенного разговора о достоинстве, безопасности и равных возможностях — ценностях, которые формируются именно через образование.

