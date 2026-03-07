Как декларировать компенсации по программе «еВосстановление» – объяснение НАПК

Полученные средства на ремонт, строительство или приобретение жилья считаются доходом и должны быть отражены в декларации.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции объяснили, как декларировать компенсации, полученные по государственной программе «еВосстановление». Речь идет о выплатах на ремонт поврежденного жилья или компенсации за уничтоженное жилье.

Компенсация на ремонт поврежденного жилья

Компенсация на восстановление поврежденного жилья предусмотрена Порядком №381, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 21 апреля 2023 года. Она предоставляется в нескольких формах:

компенсация для приобретения строительных материалов и выполнения текущего или капитального ремонта;

компенсация за ремонт, выполненный за собственные средства заявителя.

Компенсация для проведения ремонта может быть двух категорий:

категория А — если рассчитанная сумма не превышает 200 тысяч гривен;

категория Б — если сумма составляет от 200 до 500 тысяч гривен.

Полученные средства на ремонт или компенсация за уже выполненные работы считаются доходом. Такие сведения необходимо указывать в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации.

Размер дохода определяется:

для компенсации за ремонт — суммой средств, использованных в отчетном периоде с текущего счета со специальным режимом использования на приобретение строительных материалов или оплату работ и услуг;

для компенсации за выполненный ремонт — суммой средств, зачисленных на банковский счет декларанта или члена его семьи.

Источником такого дохода указывается Министерство развития общин и территорий Украины.

Если ремонтные работы были выполнены частично, можно одновременно подать заявление на компенсацию за уже выполненные работы и на компенсацию для завершения ремонта.

Особенности декларирования различных видов компенсации

Компенсация для проведения ремонта категории А указывается в декларации за тот отчетный период, в котором подано уведомление о завершении ремонтных работ с фотофиксацией.

В графе «Вид дохода» необходимо выбрать пункт «Другое» и указать «Компенсация для проведения ремонта по программе «єВідновлення»».

Если разовая сумма потраченных средств превышает 50 прожиточных минимумов, ее также нужно отразить в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» вместе с соответствующими договорами или другими сделками.

Компенсация категории Б декларируется частями — в зависимости от полученных платежей. Первый платеж указывается после подачи уведомления о завершении промежуточного этапа ремонта, второй — после уведомления о полном завершении работ.

Компенсация за выполненный ремонт отражается в декларации за тот период, когда средства были зачислены на банковский счет.

Компенсация за уничтоженное жилье

Компенсация за уничтоженное жилье предусмотрена Порядком №600, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 30 мая 2023 года.

Она может предоставляться в двух формах:

компенсация для финансирования строительства жилья;

компенсация для приобретения жилья с использованием жилищного сертификата.

Такие средства также считаются доходом и подлежат отражению в разделе 11 декларации. Источником дохода указывается Министерство развития общин и территорий Украины.

Декларирование компенсации на строительство

Компенсация для финансирования строительства жилья отражается в декларации за тот отчетный период, когда:

внесен акт промежуточной верификации по выполнению этапа строительства;

подано уведомление о завершении строительства.

Если сумма использованных средств превышает 50 прожиточных минимумов, ее также необходимо указать в разделе 14 декларации вместе с правовым актом, на основании которого осуществлены расходы.

Декларирование жилищного сертификата

Компенсация для приобретения жилья с использованием жилищного сертификата указывается в декларации за тот период, когда состоялась государственная регистрация права собственности на жилье.

Размер дохода определяется суммой средств, уплаченных продавцу за счет жилищного сертификата.

В то же время формирование жилищного сертификата или резервирование средств по нему не является основанием для подачи уведомления о существенных изменениях в имущественном положении или для декларирования дохода.

В случае использования собственных средств для покупки жилья эти расходы и соответствующий договор купли-продажи также могут быть указаны в разделе 14 декларации.

