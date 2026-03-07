  1. В Украине

Как декларировать компенсации по программе «еВосстановление» – объяснение НАПК

15:49, 7 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Полученные средства на ремонт, строительство или приобретение жилья считаются доходом и должны быть отражены в декларации.
Как декларировать компенсации по программе «еВосстановление» – объяснение НАПК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции объяснили, как декларировать компенсации, полученные по государственной программе «еВосстановление». Речь идет о выплатах на ремонт поврежденного жилья или компенсации за уничтоженное жилье.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Компенсация на ремонт поврежденного жилья

Компенсация на восстановление поврежденного жилья предусмотрена Порядком №381, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 21 апреля 2023 года. Она предоставляется в нескольких формах:

  • компенсация для приобретения строительных материалов и выполнения текущего или капитального ремонта;
  • компенсация за ремонт, выполненный за собственные средства заявителя.

Компенсация для проведения ремонта может быть двух категорий:

  • категория А — если рассчитанная сумма не превышает 200 тысяч гривен;
  • категория Б — если сумма составляет от 200 до 500 тысяч гривен.

Полученные средства на ремонт или компенсация за уже выполненные работы считаются доходом. Такие сведения необходимо указывать в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации.

Размер дохода определяется:

  • для компенсации за ремонт — суммой средств, использованных в отчетном периоде с текущего счета со специальным режимом использования на приобретение строительных материалов или оплату работ и услуг;
  • для компенсации за выполненный ремонт — суммой средств, зачисленных на банковский счет декларанта или члена его семьи.

Источником такого дохода указывается Министерство развития общин и территорий Украины.

Если ремонтные работы были выполнены частично, можно одновременно подать заявление на компенсацию за уже выполненные работы и на компенсацию для завершения ремонта.

Особенности декларирования различных видов компенсации

Компенсация для проведения ремонта категории А указывается в декларации за тот отчетный период, в котором подано уведомление о завершении ремонтных работ с фотофиксацией.

В графе «Вид дохода» необходимо выбрать пункт «Другое» и указать «Компенсация для проведения ремонта по программе «єВідновлення»».

Если разовая сумма потраченных средств превышает 50 прожиточных минимумов, ее также нужно отразить в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» вместе с соответствующими договорами или другими сделками.

Компенсация категории Б декларируется частями — в зависимости от полученных платежей. Первый платеж указывается после подачи уведомления о завершении промежуточного этапа ремонта, второй — после уведомления о полном завершении работ.

Компенсация за выполненный ремонт отражается в декларации за тот период, когда средства были зачислены на банковский счет.

Компенсация за уничтоженное жилье

Компенсация за уничтоженное жилье предусмотрена Порядком №600, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 30 мая 2023 года.

Она может предоставляться в двух формах:

  • компенсация для финансирования строительства жилья;
  • компенсация для приобретения жилья с использованием жилищного сертификата.

Такие средства также считаются доходом и подлежат отражению в разделе 11 декларации. Источником дохода указывается Министерство развития общин и территорий Украины.

Декларирование компенсации на строительство

Компенсация для финансирования строительства жилья отражается в декларации за тот отчетный период, когда:

  • внесен акт промежуточной верификации по выполнению этапа строительства;
  • подано уведомление о завершении строительства.

Если сумма использованных средств превышает 50 прожиточных минимумов, ее также необходимо указать в разделе 14 декларации вместе с правовым актом, на основании которого осуществлены расходы.

Декларирование жилищного сертификата

Компенсация для приобретения жилья с использованием жилищного сертификата указывается в декларации за тот период, когда состоялась государственная регистрация права собственности на жилье.

Размер дохода определяется суммой средств, уплаченных продавцу за счет жилищного сертификата.

В то же время формирование жилищного сертификата или резервирование средств по нему не является основанием для подачи уведомления о существенных изменениях в имущественном положении или для декларирования дохода.

В случае использования собственных средств для покупки жилья эти расходы и соответствующий договор купли-продажи также могут быть указаны в разделе 14 декларации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

декларация НАПК єВідновлення

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Режим раздельности имущества, выбранный при заключении брака в Италии, распространяется на имущество в Украине: позиция КГС

Верховный Суд пришёл к выводу, что заключенное в Италии соглашение о режиме раздельности имущества продолжает действовать и в отношении недвижимости, приобретенной в Украине.

Не более пяти средних зарплат: в Раде предлагают изменить правила оплаты труда членов наблюдательных советов

Законопроект предусматривает ограничение выплат членам наблюдательных советов и привязку их к показателям прибыли.

Уволенным со срочной военной службы будут выплачивать материальную помощь: решение Правительства

Правительство определило механизм выплаты материальной помощи лицам, завершившим срочную военную службу.

Дело Simoncini v. San Marino: ЕСПЧ признал, что обратная сила закона при увольнении судьи нарушает Конвенцию

Ретроспективное законодательство, которое отменило назначение судьи на должность, ЕСПЧ назвал несовместимым с принципами справедливого суда и уважением к частной жизни.

Pro bono, ОВГЗ и банковская лояльность для перемещенных лиц: новые собеседования на пути в ВАКС

Двенадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]