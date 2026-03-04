Повторное распределение дел в судах: Совет судей изменил правила в случае недоукомплектованности судов

Совет судей разрешил повторное автоматизированное распределение дел в случае дисбаланса нагрузки: при каких условиях.

Совет судей Украины принял решение о внесении изменений в Положение об автоматизированной системе документооборота суда. Речь идет о регулировании механизма повторного автоматизированного распределения судебных дел в случаях значительной разницы в нагрузке на судей.

Что меняется

В соответствии с решением, собрания судей апелляционных и кассационных судов получили право принимать решения о повторном автоматизированном распределении дел в предусмотренных Положением случаях.

Также уточнен порядок внесения изменений в настройки автоматизированной системы — они должны осуществляться не позднее чем за один рабочий день до даты их применения, определенной собранием судей.

Когда возможно повторное распределение

Положение дополнено новым подпунктом 2.3.45-1, который предусматривает повторное автоматизированное распределение по делам, где производство еще не открыто или рассмотрение не начато, если выявлен существенный дисбаланс в нагрузке судей из-за недоукомплектованности штата.

В частности, новый пункт звучит следующим образом:

«Судебные дела, по которым производство не открыто либо производство открыто, но их рассмотрение не начато, подлежат повторному автоматизированному распределению в случаях выявления значительной разницы в нагрузке на судью, возникшей в результате недоукомплектованности судей в соответствии с утвержденной штатной численностью на момент автоматизированного распределения дел, и влекущей за собой существенное нарушение срока рассмотрения судебных дел, предусмотренного соответствующим процессуальным законом (по решению собрания судей соответствующего суда)».

