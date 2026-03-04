4 марта – какой сегодня праздник и главные события

4 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день инженерии.

Фото: shutterstock.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 4 марта, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

4 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день инженерии. Праздник провозглашен ЮНЕСКО в 2019 году с целью подчеркнуть роль инженеров в достижении Целей устойчивого развития ООН. Именно инженерия помогает совместить науку, инновации и практические решения для благосостояния общества. Этот день напоминает: инженерия — это не только техника, но и ответственность за будущее планеты.

Также 4 марта Всемирный день против сексуальной эксплуатации. Его цель — привлечь внимание к проблеме сексуальной эксплуатации, торговли людьми и насилия, нарушающих достоинство и права человека.

А еще 4 марта Международный день индустрии скрапбукинга. Праздник посвящен развитию творческой отрасли, объединяющей производителей материалов, дизайнеров, мастеров и всех ценителей искусства сохранения воспоминаний. Скрапбукинг — это создание авторских альбомов, открыток и декоративных композиций из фотографий, бумаги, вырезок, лент и других элементов декора.

4 марта празднуют Международный день игровых мастеров. Этот праздник посвящен людям, которые создают и проводят ролевые игры — мастеров игровых миров, сюжетов и приключений, известных в настольных играх и RPG. Этот день напоминает, что ролевые игры это не только развлечение, но и искусство создавать миры, где каждый игрок становится частью большой истории.

Также 4 марта Всемирный день борьбы с ожирением. Цель этого дня — привлечь внимание к глобальной проблеме ожирения, его последствиям для здоровья и важности профилактики.

Какой сегодня церковный праздник

4 марта верующие празднуют День памяти святого преподобного Герасима в Иордане. Подвижник V века, один из самых известных отшельников Палестины. Родился в Ликии (Малая Азия), а впоследствии поселился в Иорданской пустыне, где основал монастырь близ реки Иордан. Он прославился суровой аскетической жизнью, глубокой молитвой и мудрым духовным наставничеством братии.

Календарь важных событий за 4 марта

1152 год – Фридрих I становится следующим немецким королем;

1386 год — великого князя Литовского Ягайло избирают польским королем;

1472 год — магистратура Республики Сиена утверждает устав старейшего непрерывно работающего банка в мире;

1493 год — папа Римский Александр VI издает буллу, по которой все колонии Нового Света распределялись между Испанией и Португалией по 50 ° западной долготы;

1750 год — Кирилл Разумовский становится гетманом Украины;

1789 год — вводят в действие Конституция США и федеральное правительство начинает деятельность по нынешней системе правления;

1790 год — административная реформа делит Францию на 83 департамента;

1813 год — мороженое впервые подают на официальном приеме;

1837 год — Чикаго получает статус города;

1849 год – принимают новую конституцию Австрийской империи; Буковину провозглашают коронным краем Габсбургской империи – герцогством Буковина;

1857 год – Парижским договором Британия признает независимость Афганистана;

1877 год – немецко-американский изобретатель Эмиль Берлинер создает угольный микрофон; независимо его изобретали Хьюз и Эдисон;

1880 год – нью-йоркская The Daily Graphic размещает первую полутоновую (а не гравированную) репродукцию фотографии;

1918 год — Украинская Центральная Рада принимает постановление о регистрации гражданства Украины;

1939 год — немецкое правительство издает постановление, которым легализовало принудительное вовлечение в работу еврейского населения Германии;

1950 год — на экраны США выходит фильм Уолта Диснея "Золушка" — первый полнометражный анимационный фильм;

1955 год – небольшая японская фирма "Sony", новичок на рынке, начинает выпуск карманных транзисторных приемников;

1966 год — Джон Леннон заявляет, что группа "Beatles" стала популярнее, чем Иисус Христос;

1975 год — Чарли Чаплин посвящен в рыцари;

1989 год — создают украинское общество "Мемориал" имени Василия Стуса;

1996 год — Украина и Канада подписывают договор о предотвращении двойного налогообложения бизнесменов;

2006 год — открывают 45-ю станцию Киевского метрополитена — "Вирлица";

2009 год — Международный уголовный суд выдает ордер на арест президента Судана Омара аль-Башира;

2013 год — мировая премьера украинского фильма "Delirium" (режиссер Игорь Подольчак) на Международном кинофестивале "Фанташпорта", Порту, Португалия;

2018 год – отравление Сергея Скрипача в Солсбери, Великобритания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.