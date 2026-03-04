Совет судей допустил 8 кандидатов к конкурсному отбору на должность судьи Конституционного Суда

Совет судей также назначил проведение специальной проверки в отношении кандидатов, допущенных к конкурсному отбору на должность судьи КСУ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет судей (РСУ) принял решение №11 от 2 марта о соответствии кандидатов и поданных документов на должность судьи КСУ, которым допустил 8 кандидатов к конкурсному отбору.

РСУ решил:

Установить соответствие лиц, которые выразили намерение занять должность судьи Конституционного Суда Украины, требованиям, установленным Конституцией Украины и Законом Украины «О Конституционном Суде Украины», а именно:

Бабанлы Расим Шагинович — и.о. руководителя аппарата Верховного Суда

Григоров Андрей Николаевич — судья Второго апелляционного административного суда в отставке

Клименко Алексей Викторович — прокурор второго отдела процессуального руководства Департамента организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах Офиса Генерального прокурора

Клименко Оксана Михайловна — профессор кафедры международного, гражданского и коммерческого права Киевского национального торгово-экономического университета

Кравчук Алексей Олегович — судья Высшего антикоррупционного суда

Никон Олеся Зеновиевна — судья хозяйственного суда Львовской области

Придатко Виталий Николаевич — судья Кролевецкого районного суда Сумской области

Сотников Сергей Викторович — судья Северного апелляционного хозяйственного суда

Допустить лиц, указанных в пункте 1 этого решения, к конкурсному отбору на должность судьи Конституционного Суда Украины. Обнародовать на официальном веб-сайте Совета судей Украины автобиографии и мотивационные письма вышеуказанных кандидатов на должность судьи Конституционного Суда Украины. Предложить кандидатам, которые выразили намерение занять должность судьи Конституционного Суда Украины, дополнительно подать (по желанию) документы в подтверждение признанного уровня компетентности. Назначить проведение специальной проверки в порядке, предусмотренном Законом Украины «О предотвращении коррупции», в отношении кандидатов, допущенных к конкурсному отбору. Справки о результатах специальной проверки кандидатов направить в Совещательную группу в сроки, определенные Законом «О Конституционном Суде Украины». В соответствии с абзацем вторым части второй статьи 106 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» предоставить дополнительный срок продолжительностью 10 рабочих дней со дня опубликования данного решения на сайте Совета судей Украины для подачи и исправления поданных документов таким лицам, которые выразили намерение занять должность судьи Конституционного Суда Украины:

Установленные недостатки

Балаева Леся Анатольевна — автобиография не в полной мере соответствует пункту 9 Рекомендаций по оформлению и подаче документов лицами, которые выразили намерение занять должность судьи Конституционного Суда Украины для участия в конкурсе, утвержденных решением Совета судей Украины от 22.01.2026 № 5, а именно не указано:

— о наличии/отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства (иностранных государств);

— факт подачи документов, необходимых для оформления гражданства (подданства) иностранного (иностранных) государства (государств);

— общий трудовой стаж работы, стаж работы в области права.

Декларация лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, и ссылка на интернет-страницу о размещении декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2021 год.

Предоставлено удостоверение о свободном владении государственным языком от 18.10.2017, в соответствии с Постановлением КМУ от 26.04.2017 №301, вместо документа, который подтверждает владение государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

Дзибий-Полячок Наталия Мироновна — автобиография не в полной мере соответствует пункту 9 Рекомендаций…, а именно не указано:

— о наличии/отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства (иностранных государств);

— факт подачи документов, необходимых для оформления гражданства (подданства) иностранного (иностранных) государства (государств);

— реквизиты диплома;

— наличие допуска к государственной тайне, а также факты отмены ранее предоставленного допуска за нарушение законодательства о государственной тайне (или отказа в его предоставлении);

— государственные награды (при наличии).

Игнатюк Олег Владимирович — автобиография не в полной мере соответствует пункту 9 Рекомендаций…, а именно не указано:

— о наличии/отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства (иностранных государств);

— факт подачи документов, необходимых для оформления гражданства (подданства) иностранного (иностранных) государства (государств).

Музычко Светлана Григорьевна — автобиография не в полной мере соответствует пункту 9 Рекомендаций по оформлению и подаче документов лицами, которые выразили намерение занять должность судьи Конституционного Суда Украины для участия в конкурсе, утвержденных решением Совета судей Украины от 22.01.2026 № 5, а именно не указано:

— о наличии/отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства (иностранных государств);

— факт подачи документов, необходимых для оформления гражданства (подданства) иностранного (иностранных) государства (государств);

— реквизиты диплома, полученный образовательно-квалификационный уровень (степень образования), специальность, квалификация, ученая степень;

— сведения о государственных наградах (в случае их наличия).

Декларация лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, и ссылка на интернет-страницу о размещении декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2024 год.

Рогач Лариса Ивановна — автобиография не в полной мере соответствует пункту 9 Рекомендаций по оформлению и подаче документов лицами, которые выразили намерение занять должность судьи Конституционного Суда Украины для участия в конкурсе, утвержденных решением Совета судей Украины от 22.01.2026 № 5, а именно не указано:

— сведения о государственных наградах (в случае их наличия);

— требует уточнения дата рождения членов семьи.

Савчак Андрей Владимирович — автобиография не в полной мере соответствует пункту 9 Рекомендаций по оформлению и подаче документов лицами, которые выразили намерение занять должность судьи Конституционного Суда Украины для участия в конкурсе, утвержденных решением Совета судей Украины от 22.01.2026 № 5, а именно не указано:

— сведения о государственных наградах (в случае их наличия).

Салюк Петр Иванович — автобиография не в полной мере соответствует пункту 9 Рекомендаций по оформлению и подаче документов лицами, которые выразили намерение занять должность судьи Конституционного Суда Украины для участия в конкурсе, утвержденных решением Совета судей Украины от 22.01.2026 № 5, а именно не указано:

— о наличии/отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства (иностранных государств);

— факт подачи документов, необходимых для оформления гражданства (подданства) иностранного (иностранных) государства (государств).

Декларация лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, и ссылка на интернет-страницу о размещении декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2024 год.

Смокович Михаил Иванович — автобиография не в полной мере соответствует пункту 9 Рекомендаций по оформлению и подаче документов лицами, которые выразили намерение занять должность судьи Конституционного Суда Украины для участия в конкурсе, утвержденных решением Совета судей Украины от 22.01.2026 № 5, а именно не указано:

— о наличии/отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства (иностранных государств);

— факт подачи документов, необходимых для оформления гражданства (подданства) иностранного (иностранных) государства (государств).

Солоткий Сергей Анатольевич — автобиография не в полной мере соответствует пункту 9 Рекомендаций по оформлению и подаче документов лицами, которые выразили намерение занять должность судьи Конституционного Суда Украины для участия в конкурсе, утвержденных решением Совета судей Украины от 22.01.2026 № 5, а именно не указано:

— о наличии/отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства (иностранных государств);

— факт подачи документов, необходимых для оформления гражданства (подданства) иностранного (иностранных) государства (государств);

— реквизиты диплома, полученный образовательно-квалификационный уровень (степень образования), специальность, квалификацию, ученую степень;

— наличие допуска к государственной тайне, а также факты отмены ранее предоставленного допуска за нарушение законодательства о государственной тайне (или отказа в его предоставлении);

— сведения о государственных наградах (в случае их наличия);

— сведения о взысканиях (в случае их наличия с указанием вида взыскания и даты наложения);

— сведения о семейном положении и составе семьи.

Не подана декларация лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, и ссылка на интернет-страницу о размещении декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2025 год.

Цмокаленко Оксана Сергеевна — необходимо подтвердить наличие стажа работы в области права, указанного кандидатом. Автобиография не в полной мере соответствует пункту 9 Рекомендаций по оформлению и подаче документов лицами, которые выразили намерение занять должность судьи Конституционного Суда Украины для участия в конкурсе, утвержденных решением Совета судей Украины от 22.01.2026 № 5, а именно не указано:

— о наличии/отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства (иностранных государств);

— факт подачи документов, необходимых для оформления гражданства (подданства) иностранного (иностранных) государства (государств);

— реквизиты диплома.

Заявление в Совет судей Украины, автобиография и мотивационное письмо не содержат личной подписи кандидата, что не соответствует абзацу 3 пункта 2 Рекомендаций (все заявления, входящие в пакет документов, перед сканированием кандидат распечатывает и лично подписывает).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.