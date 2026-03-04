  1. В Украине

Взнос на трудоустройство лиц с инвалидностью: почему бизнесу придется применять две формулы

10:19, 4 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Из-за двойных правил учета работников бизнес рискует получить штрафы.
Взнос на трудоустройство лиц с инвалидностью: почему бизнесу придется применять две формулы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что правительственное постановление о порядке исчисления среднемесячной зарплаты для расчета взноса на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью создает для бизнеса новые риски.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

О чем идет речь? 25 февраля Кабинет Министров утвердил порядок исчисления среднемесячной зарплаты для расчета взноса на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью. По словам Гетманцева, сам факт появления формулы расчета зарплаты является позитивным сигналом, ведь бизнес долгое время ожидал четких правил. В то же время документ содержит нормы по определению среднесписочной численности работников, от которой зависит выполнение норматива трудоустройства и размер взноса.

Основная проблема, по мнению депутата, заключается в том, что новый порядок вводит специальные правила определения численности работников для целей взноса, которые отличаются от подходов Инструкции по статистике количества работников №286. Именно эта Инструкция применяется для расчета среднесписочной численности работников при определении норматива трудоустройства лиц с инвалидностью, подготовке статистической отчетности, а также в процедурах получения статуса предприятия трудовой интеграции или защищенного трудоустройства.

Фактически работодателям придется одновременно пользоваться двумя документами, которые по-разному определяют один и тот же показатель:

  • Инструкция №286 — для расчета среднесписочной численности при определении норматива трудоустройства;
  • Новый порядок — для определения численности исключительно с целью расчета взноса.

«Работодателю придется “сшивать” эти правила вручную, поскольку новый Порядок требует исключать категории работников, которые по Инструкции №286 всегда учитывались в среднесписочной численности. В частности, для расчета взноса теперь не учитываются: работники на опасных или вредных работах; мобилизованные и те, кто проходит базовую военную службу; лица, с которыми приостановлен трудовой договор. Запутаться может даже опытный бухгалтер», — пояснил депутат.

В результате бизнесу придется самостоятельно «сочетать» разные подходы, что, по мнению депутата, создает высокий риск ошибок — как в виде переплат, так и возможных штрафов за недоплату взноса.

В настоящее время нардеп сообщил, что направил соответствующее обращение в Кабинет Министров с призывом доработать подход, чтобы внедрить четкие правила.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес Кабинет Министров Украины штраф / штрафы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Став причиной ДТП – получил замечание: почему суд в Калуше освободил водителя от ответственности

Суд постановил, что нарушение ПДД доказано, однако наказание признано чрезмерным.

Законопроект о цифровой информации из-за дублирования терминов отправили на доработку

Комитет рекомендует доработать законопроект о технологической цифровой информации.

Цена иска и искусственные споры: Верховный Суд разъяснил тонкости хозяйственного процесса

Верховный Суд рассказал, как работает доктрина отождествления бенефициара с компанией и можно ли рассрочить платежи в мировом соглашении на срок свыше года.

Украина получила доступ к Резерву кибербезопасности ЕС: как будет работать механизм

Украина получит возможность привлекать резерв специалистов ЕС для реагирования на масштабные киберинциденты.

Освобождение с военной службы по решению суда: Рада включила законопроект в повестку дня сессии

Законопроект предлагает разрешить освобождение мобилизованных с военной службы, если суд признал призыв незаконным.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]