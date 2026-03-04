Взнос на трудоустройство лиц с инвалидностью: почему бизнесу придется применять две формулы

Из-за двойных правил учета работников бизнес рискует получить штрафы.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что правительственное постановление о порядке исчисления среднемесячной зарплаты для расчета взноса на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью создает для бизнеса новые риски.

О чем идет речь? 25 февраля Кабинет Министров утвердил порядок исчисления среднемесячной зарплаты для расчета взноса на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью. По словам Гетманцева, сам факт появления формулы расчета зарплаты является позитивным сигналом, ведь бизнес долгое время ожидал четких правил. В то же время документ содержит нормы по определению среднесписочной численности работников, от которой зависит выполнение норматива трудоустройства и размер взноса.

Основная проблема, по мнению депутата, заключается в том, что новый порядок вводит специальные правила определения численности работников для целей взноса, которые отличаются от подходов Инструкции по статистике количества работников №286. Именно эта Инструкция применяется для расчета среднесписочной численности работников при определении норматива трудоустройства лиц с инвалидностью, подготовке статистической отчетности, а также в процедурах получения статуса предприятия трудовой интеграции или защищенного трудоустройства.

Фактически работодателям придется одновременно пользоваться двумя документами, которые по-разному определяют один и тот же показатель:

Инструкция №286 — для расчета среднесписочной численности при определении норматива трудоустройства;

Новый порядок — для определения численности исключительно с целью расчета взноса.

«Работодателю придется “сшивать” эти правила вручную, поскольку новый Порядок требует исключать категории работников, которые по Инструкции №286 всегда учитывались в среднесписочной численности. В частности, для расчета взноса теперь не учитываются: работники на опасных или вредных работах; мобилизованные и те, кто проходит базовую военную службу; лица, с которыми приостановлен трудовой договор. Запутаться может даже опытный бухгалтер», — пояснил депутат.

В результате бизнесу придется самостоятельно «сочетать» разные подходы, что, по мнению депутата, создает высокий риск ошибок — как в виде переплат, так и возможных штрафов за недоплату взноса.

В настоящее время нардеп сообщил, что направил соответствующее обращение в Кабинет Министров с призывом доработать подход, чтобы внедрить четкие правила.

