Национальный банк ввел в обращение три новые оборотные монеты номиналом 10 гривен: фото

22:18, 25 февраля 2026
Постепенно в наличное обращение будет введено по 2 миллиона штук каждой из монет.
Национальный банк Украины ввел в обращение три новые оборотные памятные монеты из серии «Мы сильны. Мы вместе», посвященные единству государства и его регионам.

Новые монеты посвящены:

  • Запорожской области — «Мы сильны. Мы вместе. Запорожская область»;
  • Харьковской области — «Мы сильны. Мы вместе. Харьковская область»;
  • Херсонской области — «Мы сильны. Мы вместе. Херсонская область».

Председатель НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что серия была начата в прошлом году с целью продемонстрировать единство Украины и стойкость ее регионов. По его словам, новые монеты посвящены прифронтовым областям, которые ежедневно подвергаются вражеским ударам.

Дизайн монет

Номинал каждой монеты — 10 гривен. Аверс идентичен оборотным монетам номиналом 10 гривен образца 2018 года.

Главным элементом реверса этих монет является стилизованная карта Украины с четко очерченными административными границами и изображением территории региона, которому посвящена монета.

Тираж и обращение

Постепенно в наличное обращение будет введено по 2 миллиона штук каждой из монет.

Часть тиража будет сформирована в специально оформленные роллы по 25 монет. Тираж каждого вида роллов составит 15 тысяч штук.

деньги НБУ Украина

