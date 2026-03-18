Свобода выражения мнений судьи в соцсетях, видеосвязь в суде — обзор практики ЕСПЧ

16:03, 18 марта 2026
В обзоре отражен ряд решений ЕСПЧ относительно соблюдения государствами-участниками требований, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.
Верховный Суд обнародовал обзор практики Европейского суда по правам человека по решениям, принятым в декабре 2025 года.

В этом обзоре, в частности, отражен ряд решений ЕСПЧ относительно соблюдения государствами-участниками требований, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

В деле DANILEŢ v. Romania Большая палата ЕСПЧ рассмотрела вопрос свободы выражения мнений судьи в социальных сетях. ЕСПЧ подчеркнул, что в условиях угрозы верховенству права судьи вправе публично высказываться по вопросам общественного интереса, и такие высказывания имеют высокий уровень защиты. Это решение примечательно тем, что ЕСПЧ сформулировал критерии, которые необходимо применять при оценке необходимости вмешательства в свободу выражения мнений. В данном деле ЕСПЧ пришел к выводу, что причины для дисциплинарного наказания заявителя не были релевантными и достаточными, а само вмешательство в его свободу выражения мнений не соответствовало насущной общественной потребности.

Заслуживает внимания и дело STEPHAN KUCERA v. Austria относительно правомерности проведения судебного заседания в режиме видеоконференции во время пандемии COVID-19. Заявитель утверждал о нарушении права на справедливый суд. Однако ЕСПЧ констатировал отсутствие нарушения ст. 6 Конвенции.

Проведение слушания через видеосвязь имело четкую правовую основу, а именно национальный вспомогательный закон об административном производстве в связи с COVID-19, принятый специально для регулирования производств в период пандемии.

Что касается прав участников, то адвокат не возражал против проведения слушания через видеосвязь до его начала, а сделал это лишь после его начала; суд не обязывал заявителя и его адвоката участвовать в заседании через видеосвязь из двух разных мест, и они могли организовывать свое участие как отдельно, так и совместно, а также приводить аргументы и задавать вопросы свидетелям.

Относительно технического качества связи ЕСПЧ отметил, что выявленные во время заседания проблемы со звуком были оперативно устранены. Поскольку стороны отказались от оглашения протокола в конце заседания, они утратили возможность зафиксировать технические препятствия, и ЕСПЧ признал, что у заявителя не было достаточных доказательств, свидетельствующих о технических проблемах, которые мешали ему эффективно участвовать в производстве.

Говоря о публичности судебного разбирательства, ЕСПЧ подчеркнул, что общественность не была формально исключена из заседания, проведенного через видеосвязь. Информация о слушании размещалась на доске объявлений суда, доступ к зданию которого не ограничивался, и судья могла проинформировать любого, кто заходил в зал заседаний, о возможности принять участие в видеоконференции.

