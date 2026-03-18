Депутаты анонсировали финальную версию и второе чтение закона о кредитных историях

От идентификационного кода до серии свидетельства о смерти — состав кредитной истории расширяют до невиданных масштабов

Законопроект № 14013 от 05.09.2025 «О кредитной истории» подготовлен ко второму чтению. Об этом в соцсетях сообщила его автор Ольга Василевская-Смаглюк.

Согласно тексту документа, Бюро кредитных историй получает статус исключительного распорядителя информации о денежных обязательствах. Это уже не просто «архивы» с данными, а высокотехнологичные институции, предоставляющие аналитические и статистические услуги, использующие скоринговые модели и обменивающиеся данными с иностранными партнерами.

Важной новеллой является закрепление роли Национального банка Украины как Уполномоченного органа. Регулятор будет не просто осуществлять надзор, но и вести Реестр бюро кредитных историй — единую информационно-коммуникационную систему, которая будет содержать перечень всех легальных игроков рынка.

Законопроект детально регламентирует состав досье на каждого заемщика. Кредитная история теперь — это не только список кредитов, а разветвленная база данных, включающая:

сведения, идентифицирующие субъекта кредитной истории, являющегося физическим лицом, физическим лицом – предпринимателем:

а) фамилия, имя и отчество (при наличии);

б) дата рождения;

в) реквизиты документа, удостоверяющего личность;

г) адрес задекларированного/зарегистрированного места жительства (пребывания) или информация об отсутствии такого адреса;

д) адрес фактического места жительства;

е) регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

ж) уникальный номер записи в Едином демографическом реестре (при наличии такой информации у Поставщика данных);

з) сведения о текущей трудовой деятельности и сообщенный субъектом кредитной истории уровень доходов;

и) сведения о гражданском состоянии субъекта кредитной истории и количестве лиц, находящихся на его иждивении;

к) дата и номер государственной регистрации и виды деятельности физического лица – предпринимателя;

л) информация о средствах связи (номер телефона и/или адрес электронной почты и/или адрес для переписки) или информация об отсутствии средств связи;

сведения, идентифицирующие субъекта кредитной истории, являющегося юридическим лицом:

а) полное наименование;

б) местонахождение;

в) дата и номер государственной регистрации создания юридического лица;

г) идентификационный код в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины (далее – идентификационный код);

д) основной вид хозяйственной деятельности;

сведения о денежном обязательстве субъекта кредитной истории:

а) сведения о кредитной сделке и изменениях к ней (единый идентификатор кредитной сделки, стороны, вид сделки);

б) сумма обязательства по заключенной кредитной сделке;

в) вид валюты обязательства;

г) срок кредитования и периодичность внесения платежей по кредитной сделке;

д) сведения о размере погашенной суммы и окончательной сумме обязательства по кредитной сделке;

е) дата возникновения просрочки обязательства по кредитной сделке, его размер и стадия погашения;

ж) сведения о прекращении кредитной сделки и способе ее прекращения (в том числе по согласию сторон, в судебном порядке, гарантом и т.д.);

з) сведения о ничтожности сделки, кроме случаев установления Поставщиком данных ничтожности кредитной сделки в связи с ее заключением вследствие обмана или злоупотребления доверием; и) информация об уступке права требования по кредитной сделке;

дополнительная информация о субъекте кредитной истории:

а) относительно предусмотренной Кодексом Украины по процедурам банкротства судебной процедуры, примененной к субъекту кредитной истории (о решении суда, вступившем в законную силу, принятом в такой процедуре);

б) относительно смерти такого субъекта кредитной истории (серия и номер свидетельства о государственной регистрации соответствующего акта гражданского состояния, дата его выдачи);

в) относительно внесения сведений о субъекте кредитной истории в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

сведения об операциях с информацией, составляющей кредитную историю:

а) дата и время обновления кредитной истории;

б) наименование Поставщика данных, предоставившего информацию в кредитную историю, и его код в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины;

в) комментарий субъекта кредитной истории.

Одним из наиболее дискуссионных моментов проекта является статья 9, регулирующая сбор информации. Согласно тексту, информация о кредите передается Поставщиком (банком или финкомпанией) в Бюро на основании самого факта заключения сделки. Согласие субъекта кредитной истории на такую передачу информации в Бюро не требуется. Банк лишь обязан письменно уведомить его, в какое именно Бюро будут направлены данные. Впрочем, для того чтобы банк мог просмотреть вашу историю перед выдачей нового кредита, согласие субъекта остается обязательным.

Коллекторская компания имеет право использовать полученную от кредитодателя, нового кредитора информацию только с целью взаимодействия с потребителем при урегулировании просроченной задолженности по договору о потребительском кредите, к которому привлечена такая коллекторская компания, или если потребитель является представителем, наследником, поручителем, имущественным поручителем по такому договору о потребительском кредите. Использование коллекторской компанией информации в других целях является нарушением требований по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности (требований по этическому поведению).

Проект закона детально описывает процедуру очистки истории. Если кредитная сделка признана недействительной, Бюро обязано заменить эту информацию. Если кредитная история не содержит информации о других кредитных сделках, кроме недействительной или ничтожной, удалению подлежит также любая другая информация из кредитной истории субъекта.

Поставщик данных обязан в течение 15 календарных дней со дня получения обращения проверить достоверность информации и, в случае установления несоответствия действительности, внести изменения в информацию, переданную в Бюро. В случае установления соответствия действительности, Поставщик данных обязан в течение 15 календарных дней сообщить субъекту о достоверности информации, отказе в под внесении изменений или удалении и предоставить копии соответствующих документов. Если предоставление документов не может быть осуществлено в течение 15 дней, срок рассмотрения может быть продлен до 30 календарных дней с обязательным уведомлением об этом субъекта.

В случае оспаривания субъектом информации при условии лишения Поставщика данных права на занятие деятельностью или его ликвидации и отсутствия правопреемника, такой субъект обращается в суд с заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение.

Бюро хранит информацию, составляющую кредитную историю, в течение 10 лет с момента прекращения кредитной сделки или внесения отметки об уступке права требования Пользователю, который не является Поставщиком данных Бюро. Информация подлежит удалению по истечении срока хранения. Поставщик данных хранит информацию о дате и времени передачи данных в Бюро в течение трех лет.

Также законопроект вводит единый идентификатор кредитной сделки.

Предоставление Бюро кредитных отчетов или любых услуг, связанных с обработкой, анализом информации, составляющей кредитную историю, является платной услугой. Бюро предоставляют информацию из кредитных историй в форме кредитных отчетов.

Автор: Тарас Лученко

