Переплатили за хек 1 млн гривен – руководителю психоневрологического интерната в Киеве сообщено о подозрении

Следствие считает, что чиновник действовал в интересах частного предприятия, нанеся бюджету ущерб на миллионы гривен.

Руководителю Святошинского психоневрологического интерната сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением при закупке рыбной продукции по завышенным ценам. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, директор учреждения, действуя в интересах частного предприятия, заключил договор на поставку рыбы хек по цене, превышающей рыночную, осознавая ее несоответствие.

В результате закупки по завышенной стоимости было переплачено 1 млн гривен, что привело к убыткам столичного бюджета на эту сумму.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

