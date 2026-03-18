Переплатили за хек 1 млн гривень – керівнику психоневрологічного інтернату у Києві повідомлено про підозру

Слідство вважає, що посадовець діяв в інтересах приватного підприємства, завдавши бюджету мільйонних збитків.

Керівнику Святошинського психоневрологічного інтернату повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем під час закупівлі рибної продукції за завищеними цінами. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, директор установи, діючи в інтересах приватного підприємства, уклав договір на постачання риби хек за ціною, вищою за ринкову, усвідомлюючи її невідповідність.

У результаті закупівлі за завищеною вартістю було переплачено 1 млн гривень, що призвело до збитків столичного бюджету на цю суму.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

