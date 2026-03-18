Украина и Испания подписали пять соглашений в Мадриде: что предполагает сотрудничество

16:57, 18 марта 2026
Подписаны новые оборонные соглашения между Украиной и Испанией и частным сектором.
В Мадриде в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Испании Педро Санчеса подписано пять двусторонних документов, охватывающих оборонное, экономическое, инфраструктурное и гуманитарное сотрудничество.

Об этом сообщили в Офисе Президента, отметив, что взаимодействие между странами усиливается.

«Сегодня есть новые оборонные соглашения между Украиной и Испанией и нашим частным сектором, нашими компаниями. Есть движение в экономическом, инфраструктурном взаимодействии между нами, о чем Премьер-министр сказал относительно железной дороги. Это важные решения. Также продолжается гуманитарное и дипломатическое взаимодействие между нашими странами», — отметил глава государства.

Соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве между правительствами Украины и Испании создает правовую основу для реализации в Украине различных программ и проектов при финансовой поддержке испанской стороны. Документ определяет основные формы помощи, в частности это передача новых технологий, оборудования и консультации.

Меморандум о взаимопонимании между министерствами обороны Украины и Испании по совместному производству в Испании предусматривает совместную разработку и изготовление комплексных оборонных систем для усиления производственных возможностей обеих стран. В планах — обмен технологиями, знаниями и опытом, проведение оборонных исследований и разработка новых оборонных систем.

Меморандум о взаимопонимании между Дипломатической академией МИД Украины и Дипломатической школой МИД, Европейского союза и сотрудничества Испании усилит сотрудничество в сфере дипломатического образования. Это открывает возможности для обмена опытом, учебными программами и научными исследованиями.

Контракт между «Укрзализныцей» и TRIA INGENIERÍA. Это первый проект в рамках программы по восстановлению и модернизации инфраструктуры, на которую в ноябре прошлого года Испания выделила 200 млн евро. Будет разработана инновационная тележка для грузовых вагонов с автоматической сменой ширины колеи. Эта технология обеспечит быструю доставку украинских экспортных грузов по всей Европе.

Грантовое соглашение о безвозвратном финансировании между «Укрзализныцей» и Instituto de Crédito Oficial для практической реализации проекта по внедрению технологии автоматической смены ширины колеи для грузовых вагонов.

Также мы писали, что Президент сообщил о договоренностях с испанской инженерно-технологической группой Sener Aerospace & Defence относительно сотрудничества в сфере обороны.

По его словам, во время встречи с руководством компании украинские производители подписали четыре документа о сотрудничестве, три из которых — непосредственно с Sener.

