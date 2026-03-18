Україна та Іспанія підписали п’ять угод у Мадриді: що передбачає співпраця

16:57, 18 березня 2026
Підписано нові оборонні угоди між Україною та Іспанією та приватним сектором.
У Мадриді в присутності Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса підписано п’ять двосторонніх документів, що охоплюють оборонну, економічну, інфраструктурну та гуманітарну співпрацю.

Про це повідомили в Офісі Президента, зазначивши, що між країнами посилюється взаємодія.

«Сьогодні є нові оборонні угоди між Україною та Іспанією і нашим приватним сектором, нашими компаніями. Є рух в економічній, інфраструктурній взаємодії між нами, про що Прем'єр-міністр сказав щодо залізниці. Це важливі рішення. Також продовжується гуманітарна й дипломатична взаємодія між нашими країнами», – зазначив Глава держави.

Угода про технічне та фінансове співробітництво між урядами України та Іспанії створює правову основу для реалізації в Україні різних програм і проєктів за фінансової підтримки іспанської сторони. Документ визначає основні форми допомоги, зокрема це передача нових технологій, обладнання та консультації.

Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами оборони України та Іспанії щодо спільного виробництва в Іспанії передбачає спільну розробку та виготовлення комплексних оборонних систем для посилення виробничих спроможностей обох країн. У планах – обмін технологіями, знаннями та досвідом, проведення оборонних досліджень і розробка нових оборонних систем.

Меморандум про взаєморозуміння між Дипломатичною академією МЗС України і Дипломатичною школою МЗС, Євросоюзу та співробітництва Іспанії посилить співпрацю у сфері дипломатичної освіти. Це відкриває можливості для обміну досвідом, навчальними програмами та науковими дослідженнями.

Контракт між Укрзалізницею та TRIA INGENIERÍA. Це перший проєкт у межах програми з відновлення та модернізації інфраструктури, на що торік у листопаді Іспанія виділила 200 млн євро. Буде розроблений інноваційний візок для вантажних вагонів з автоматичною зміною ширини колії. Ця технологія забезпечить швидку доставку українських експортних вантажів по всій Європі.

Грантова угода про безповоротне фінансування між Укрзалізницею та Instituto de Crédito Oficial для практичної реалізації проєкту з упровадження технології автоматичної зміни ширини колії для вантажних вагонів.

Також ми писали, що Президент повідомив про домовленості з іспанською інженерно-технологічною групою Sener Aerospace & Defence щодо співпраці у сфері оборони.

За його словами, під час зустрічі з керівництвом компанії українські виробники підписали чотири документи про співпрацю, три з яких — безпосередньо із Sener.

