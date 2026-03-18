Україна та Іспанія посилюють співпрацю в ракетній сфері та ППО — перші деталі угоди

Домовленості стосуються налагодження співпраці в ракетній галузі й ППО.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленості з іспанською інженерно-технологічною групою Sener Aerospace & Defence щодо співпраці у сфері оборони.

За його словами, під час зустрічі з керівництвом компанії українські виробники підписали чотири документи про співпрацю, три з яких — безпосередньо із Sener.

Домовленості передбачають розвиток співпраці в ракетній галузі та сфері протиповітряної оборони, що має посилити захист українського неба.

«Посилення ППО й захист життів — наш найголовніший пріоритет», — наголосив глава держави.

Сторони також обговорили можливості спільного виробництва та реалізації проєктів у сфері далекобійних безпілотників.

«Україна має нові розробки й готова до їх масштабування.

Розраховуємо, що всі домовленості між українськими та іспанськими виробниками будуть реалізовані якнайшвидше. Дякую за підтримку й готовність працювати разом» - підсумував Президент.

