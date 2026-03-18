  1. В Україні

Україна та Іспанія посилюють співпрацю в ракетній сфері та ППО — перші деталі угоди

14:29, 18 березня 2026
Домовленості стосуються налагодження співпраці в ракетній галузі й ППО.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленості з іспанською інженерно-технологічною групою Sener Aerospace & Defence щодо співпраці у сфері оборони.

За його словами, під час зустрічі з керівництвом компанії українські виробники підписали чотири документи про співпрацю, три з яких — безпосередньо із Sener.

Домовленості передбачають розвиток співпраці в ракетній галузі та сфері протиповітряної оборони, що має посилити захист українського неба.

«Посилення ППО й захист життів — наш найголовніший пріоритет», — наголосив глава держави.

Сторони також обговорили можливості спільного виробництва та реалізації проєктів у сфері далекобійних безпілотників.

«Україна має нові розробки й готова до їх масштабування.

Розраховуємо, що всі домовленості між українськими та іспанськими виробниками будуть реалізовані якнайшвидше. Дякую за підтримку й готовність працювати разом» - підсумував Президент.

Україна Іспанія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Цифрові відбитки, Jira та ChatGPT: практика Верховного Суду щодо меж допустимості електронних доказів

Месенджери та метадані —  нові інструменти доказування на практиці Верховного Суду.

США не змогли повною мірою проконтролювати $26 млрд допомоги Україні — USAID

Аудит USAID виявив суттєво обмежену здатність контролювати належне отримання та використання 26 млрд доларів прямої бюджетної підтримки уряду України.

Військових не відправлятимуть на фронт одразу: Рада хоче запровадити «3-місячний буфер»

Законопроєкт пропонує тримісячний період адаптації для військових після навчання, щоб знизити втрати та підвищити бойову готовність.

Комітет розгляне законопроєкт про повноважність місцевих рад в умовах воєнного стану

Депутати вирішують як працювати місцевим радам в умовах відсутності виборів.

Призупинення служби через СЗЧ та трудові гарантії контрактників: ключові позиції Верховного Суду

Верховний Суд сформував низку правових позицій, які захищають права військовослужбовців.

