Украина и Испания усиливают сотрудничество в ракетной сфере и ПВО — первые детали соглашения

Договоренности касаются налаживания сотрудничества в ракетной отрасли и ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренностях с испанской инженерно-технологической группой Sener Aerospace & Defence относительно сотрудничества в сфере обороны.

По его словам, во время встречи с руководством компании украинские производители подписали четыре документа о сотрудничестве, три из которых — непосредственно с Sener.

Договоренности предусматривают развитие сотрудничества в ракетной отрасли и сфере противовоздушной обороны, что должно усилить защиту украинского неба.

«Усиление ПВО и защита жизней — наш главный приоритет», — подчеркнул глава государства.

Стороны также обсудили возможности совместного производства и реализации проектов в сфере дальнобойных беспилотников.

«Украина имеет новые разработки и готова к их масштабированию.

Рассчитываем, что все договоренности между украинскими и испанскими производителями будут реализованы как можно быстрее. Спасибо за поддержку и готовность работать вместе», — подытожил Президент.

