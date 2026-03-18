  1. В Украине

Украина и Испания усиливают сотрудничество в ракетной сфере и ПВО — первые детали соглашения

14:29, 18 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Договоренности касаются налаживания сотрудничества в ракетной отрасли и ПВО.
Украина и Испания усиливают сотрудничество в ракетной сфере и ПВО — первые детали соглашения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренностях с испанской инженерно-технологической группой Sener Aerospace & Defence относительно сотрудничества в сфере обороны.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, во время встречи с руководством компании украинские производители подписали четыре документа о сотрудничестве, три из которых — непосредственно с Sener.

Договоренности предусматривают развитие сотрудничества в ракетной отрасли и сфере противовоздушной обороны, что должно усилить защиту украинского неба.

«Усиление ПВО и защита жизней — наш главный приоритет», — подчеркнул глава государства.

Стороны также обсудили возможности совместного производства и реализации проектов в сфере дальнобойных беспилотников.

«Украина имеет новые разработки и готова к их масштабированию.

Рассчитываем, что все договоренности между украинскими и испанскими производителями будут реализованы как можно быстрее. Спасибо за поддержку и готовность работать вместе», — подытожил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Испания

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]