Семья против больницы: в Британии суд признал незаконным прекращение жизнеобеспечения пациента

Медучреждение прекратило диализ 68-летнему мужчине без согласования суда на фоне спора с семьей — апелляционный суд признал такие действия противоправными.

Апелляционный суд Великобритании постановил, что больница нарушила закон, когда прекратила жизнеобеспечивающее лечение 68-летнего мужчины без предварительного получения разрешения суда на фоне спора с его семьей, пишет Foxnews.

В решении лорд-судья Ньюи, леди-судья Асплин и лорд-судья Бейкер отметили, что медицинский траст Epsom and St Helier University Hospitals NHS Trust действовал незаконно, когда 11 февраля прекратил предоставление диализа Роберту Барнору, назвав это «клиническим решением».

Суд подчеркнул, что в случаях, когда возникает спор относительно прекращения жизнеобеспечивающего лечения пациента, который не имеет психической способности принимать решения, этот вопрос должен рассматриваться Судом по защите прав (Court of Protection) в соответствии с Законом Великобритании о психической дееспособности, который регулирует решения относительно лиц, не способных принимать их самостоятельно.

«Больница не может опережать судебное разбирательство, единолично прекращая или не предоставляя лечение на “клинических” основаниях», — отметил судья Бейкер. «Решение о прекращении лечения должно основываться на определении наилучших интересов пациента. Исключений для “клинических решений” не существует».

Роберт Барнор умер 27 февраля. Апелляционный суд позволил его дочери, Лесли Барнор Таунсенд, обжаловать решение больницы и направил дело в Суд по защите прав для срочного рассмотрения. Однако к моменту смерти мужчины решение относительно его наилучших интересов так и не было принято.

Согласно материалам дела, Барнор находился в больнице с апреля после инсульта и серии повторных инсультов, которые вызвали значительное и необратимое поражение мозга. Он не приходил в сознание, хотя родственники утверждали, что наблюдали признаки реакции — в частности, движения глазами, моргание по просьбе, реакцию на музыку и сжатие руки жены. Впоследствии у него развилась острая почечная недостаточность, и он нуждался в диализе дважды в неделю.

Как отмечается в решении, в конце 2025 года больница получила выводы трех независимых специалистов после того, как врачи пришли к выводу, что дальнейший диализ является клинически нецелесообразным. Суд указал, что два из этих выводов можно считать повторными экспертными оценками, тогда как отчет профессора Линн Тернер-Стокс не является «классическим вторым мнением», поскольку она не осматривала пациента.

На встрече 6 февраля семье сообщили, что врачи решили, что Барнор не подходит для длительного диализа. В письме от 11 февраля юристы больницы заявили, что дальнейшее проведение диализа не планируется, и подчеркнули, что это является клиническим решением, которое не требует согласования Суда по защите прав.

После этого Таунсенд подала заявление в этот суд, однако 17 февраля ей отказали. 19 февраля она подала апелляцию, которую суд рассмотрел 23 февраля, предоставив разрешение на обжалование и вернув дело для срочного рассмотрения.

Апелляционный суд подчеркнул, что суды не могут заставить врачей предоставлять лечение, которое они считают клинически нецелесообразным. В то же время в случаях, когда пациент не имеет психической способности, спор относительно прекращения жизнеобеспечения должен решаться как вопрос его наилучших интересов в соответствии с законом.

Лесли Таунсенд отметила, что надеется, что это решение поможет другим семьям в подобных ситуациях. «Сейчас уже слишком поздно, чтобы спасти жизнь моего отца, но система, которая ее забрала, должна нести ответственность ради других людей — отцов, матерей, братьев, сестер, мужей, жен и детей, чья жизнь еще зависит от нее», — сказала она.

