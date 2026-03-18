Обеспечение иска — в суде пояснили, что это означает на практике

Речь идет об инструменте, который позволяет предотвратить усложнение или невозможность исполнения решения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пятый апелляционный административный суд обнародовал разъяснение относительно сути и значения обеспечения иска в административном судопроизводстве.

Обеспечение иска — это временные меры, которые суд может применить по заявлению лица еще до принятия решения по делу. Их цель — не определить победителя спора заранее, а гарантировать реальную и эффективную защиту прав.

В суде подчеркивают: такие меры применяются только тогда, когда без них исполнение будущего решения или защита прав может стать невозможной либо существенно усложненной. Порядок их применения определен статьями 150–158 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Среди возможных мер обеспечения иска:

приостановление действия индивидуального или нормативного акта;

запрет ответчику или другим лицам совершать определенные действия;

приостановление взыскания по исполнительным или иным документам.

Перечень таких мер определен законом, а суд в каждом случае оценивает их соразмерность заявленным требованиям.

Заявление об обеспечении иска можно подать до подачи иска, вместе с иском или после открытия производства. В документе необходимо указать суд, стороны, предмет спора, обоснование необходимости мер и конкретный способ обеспечения.

Суд рассматривает заявление безотлагательно, как правило без вызова сторон, и по результату принимает решение об обеспечении иска или об отказе.

В суде подчеркивают: обеспечение иска не решает спор по существу, не подменяет будущее решение и применяется только при наличии надлежащих доказательств с учетом баланса интересов сторон и публичного интереса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.