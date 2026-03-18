Забезпечення позову — в суді пояснили, що це означає на практиці

Йдеться про інструмент, що дозволяє запобігти ускладненню або неможливості виконання рішення.

П’ятий апеляційний адміністративний суд оприлюднив роз’яснення щодо суті та значення забезпечення позову в адміністративному судочинстві.

Забезпечення позову — це тимчасові заходи, які суд може застосувати за заявою особи ще до ухвалення рішення у справі. Їх мета — не визначити переможця спору наперед, а гарантувати реальний та ефективний захист прав.

У суді наголошують: такі заходи застосовують лише тоді, коли без них виконання майбутнього рішення або захист прав може стати неможливим чи суттєво ускладненим. Порядок їх застосування визначено статтями 150–158 Кодексу адміністративного судочинства України.

Серед можливих заходів забезпечення позову:

зупинення дії індивідуального або нормативного акта;

заборона відповідачу чи іншим особам вчиняти певні дії;

зупинення стягнення за виконавчими або іншими документами.

Перелік таких заходів визначений законом, а суд у кожному випадку оцінює їх співмірність заявленим вимогам.

Заяву про забезпечення позову можна подати до подання позову, разом із позовом або після відкриття провадження. У документі необхідно зазначити суд, сторони, предмет спору, обґрунтування необхідності заходів та конкретний спосіб забезпечення.

Суд розглядає заяву невідкладно, зазвичай без виклику сторін, і за результатом ухвалює рішення про забезпечення позову або відмову.

У суді підкреслюють: забезпечення позову не вирішує спір по суті, не підміняє майбутнє рішення та застосовується лише за наявності належних доказів із урахуванням балансу інтересів сторін і публічного інтересу.

