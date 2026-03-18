ХХ съезд судей 2026 утвердил новую редакцию Положения о Совете судей Украины

Цифровизация, новые антикоррупционные фильтры и жесткие правила кворума: ХХ съезд судей утвердил новое Положение о Совете судей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

22 января 2026 года Совет судей Украины принял решение № 3, одобрив проект новой редакции Положения о Совете судей, цель которой — заменить устаревшую редакцию от 16 сентября 2010 года. Предложенная редакция более детализирована, чем предыдущий документ. Ключевым отличием является структуризация полномочий и цифровизация процедур.

12 марта 2026 года делегаты Съезда проголосовали за утверждение новой редакции Положения.

Какие изменения предложены?

Новый проект четко определяет количественный состав Совета судей: 33 члена с фиксированными квотами для всех юрисдикций, включая Верховный Суд и высшие специализированные суды. Старая редакция предусматривала более сложную систему, где представители общих судов должны были составлять не менее половины состава. В состав Совета судей должны были быть избраны представители различных звеньев судебной системы. В частности, как минимум по одному представителю должны были делегировать судьи апелляционных судов, кассационных судов, военных судов, специализированных судов, а также Верховный Суд Украины и Конституционный Суд Украины.

Новое Положение устанавливает новую планку для признания Совета судей полномочным: только при условии избрания не менее 2/3 от общего состава. Согласно действующему положению, Совет судей считается правомочным, если в его работе принимает участие более половины членов Совета.

Кроме того, на уровне Положения закрепляется обязательность собственного веб-сайта, эмблемы и возможность онлайн-трансляций заседаний на YouTube. Предыдущая редакция предусматривала только ведение стенограмм, не учитывая современные возможности цифровой фиксации.

Проект расширяет роль Совета судей в формировании кадрового состава стратегических органов: Совет судей теперь официально предлагает три кандидатуры из числа судей или судей в отставке в состав Этического совета и предлагает трех человек из числа судей или судей в отставке в состав Конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

В Положении появляется функция подготовки вопроса по рассмотрению на конкурсной основе кандидатур на должность судьи Конституционного Суда съездом судей Украины. Положение приведено в соответствие с новой процедурой отбора судей Конституционного Суда при участии Совещательной группы экспертов, где Совет судей играет технико-организационную роль.

Кроме того, Совет судей Украины получает право принимать нормативные акты — положения, регламенты, порядки и правила — для организации работы судейского самоуправления и выполнения своих задач. Эти акты могут регулировать порядок подготовки и рассмотрения документов, организацию работы Совета и его рабочих органов, проведение конкурсов и процедур в пределах полномочий Совета, а также другие организационные и процедурные вопросы.

Также детализированы полномочия по урегулированию конфликта интересов не только судей, но и руководства ГСА и членов ВККСУ. Совет судей должен осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства относительно урегулирования конфликта интересов в деятельности судей, Председателя или членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Председателя Государственной судебной администрации Украины или его заместителей, принимать решения об урегулировании реального или потенциального конфликта интересов в деятельности указанных лиц (в случае если такой конфликт не может быть урегулирован в порядке, определенном процессуальным законом). Расширение полномочий Совета судей по контролю за конфликтом интересов у руководства ГСА и членов ВККСУ — это ответ на требования международных партнеров по усилению добропорядочности в органах судейского управления.

Утверждение нового Положения о Совете судей Украины — это не формальность, а шаг к легитимизации новых полномочий, от которых зависит независимость каждого судьи. Большая прозрачность заседаний через YouTube-трансляции и четкие правила кворума должны стать преимуществами работы по новому документу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.