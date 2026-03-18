ИИ и администрирование правосудия: в научно-практическом хабе «Верховенство права» состоялся тренинг для судей

Фото: Днепропетровский окружной административный суд

Современные вызовы цифровизации правосудия и возможности применения и внедрения алгоритмов искусственного интеллекта в деятельности судов стали темой специализированного тренинга «Искусственный интеллект и администрирование правосудия». Это мероприятие было организовано Советом Европы в партнерстве с Национальной школой судей Украины и Днепропетровским окружным административным судом в рамках деятельности научно-практического хаба «Верховенство права». Об этом сообщил Днепропетровский окружной административный суд.

Тренинг объединил судей Верховного Суда, апелляционных судов и судов первой инстанции со всех регионов Украины. Также был удачно подобран тренерский состав.

Во время тренинга участники обсудили возможности и вызовы использования технологий искусственного интеллекта в деятельности суда. Пошаговое внедрение ИИ в автоматизацию работы и процессуальную деятельность суда. В частности, судьи ознакомились с различными моделями искусственного интеллекта и европейскими подходами к его регулированию и применению в сфере правосудия.

В рамках обсуждения также рассматривались возможные направления использования таких технологий в работе судов. Речь шла, в частности, об обработке типовых категорий дел, анализе значительных объемов информации и повышении эффективности отдельных процессов судебного администрирования и процессуальной деятельности суда, проблематике написания судебного решения с использованием алгоритмов ИИ.

Отдельное внимание уделено вопросам защиты персональных и других чувствительных данных. Участники подчеркнули необходимость соблюдения принципов справедливого судебного разбирательства, прозрачности и подотчетности при внедрении новейших технологий в деятельность судов, а также соблюдения этических стандартов использования ИИ.

Практическая часть тренинга предусматривала выполнение участниками заданий, смоделированных на основе рабочих ситуаций. Это дало возможность оценить потенциал использования инструментов искусственного интеллекта в деятельности судов, а также определить возможные ограничения их применения в практике осуществления правосудия.

Профессиональное обсуждение таких вопросов способствует формированию современных подходов к использованию технологий в судебной системе и развитию профессионального диалога по внедрению инноваций с соблюдением принципов независимости суда, справедливости и верховенства права.

