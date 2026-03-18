ШІ та адміністрування правосуддя: у науково-практичному хабі «Верховенство права» відбувся тренінг для суддів

15:54, 18 березня 2026
Фото: Дніпропетровський окружний адміністративний суд
Сучасні виклики цифровізації правосуддя та можливості застосування та запровадження алгоритмів штучного інтелекту в діяльності судів стали темою спеціалізованого тренінгу «Штучний інтелект та адміністрування правосуддя». Цей захід було організовано Радою Європи у партнерстві з Національною школою суддів України та Дніпропетровським окружним адміністративним судом у межах діяльності науково-практичного Хабу «Верховенство права». Про це повідомив Дніпропетровський окружний адміністративний суд.

Тренінг об’єднав суддів Верховного Суду, апеляційних судів та судів першої інстанції з усіх регіонів України. Також був вдало підібраний тренерський склад.

Під час тренінгу учасники обговорили можливості та виклики використання технологій штучного інтелекту в діяльності суду. Покрокове запровадження ШІ в автоматизацію роботи та процесуальну діяльність суду. Зокрема, судді ознайомилися з різними моделями штучного інтелекту та європейськими підходами до його регулювання і застосування у сфері правосуддя.

У межах обговорення також розглядалися можливі напрями використання таких технологій у роботі судів. Йшлося, зокрема, про опрацювання типових категорій справ, аналіз значних обсягів інформації та підвищення ефективності окремих процесів судового адміністрування та процесуальної діяльності суду, проблематики написання судового рішення з використання алгоритмів ШІ.

Окрему увагу приділено питанням захисту персональних та інших чутливих даних. Учасники наголосили на необхідності дотримання принципів справедливого судового розгляду, прозорості та підзвітності під час впровадження новітніх технологій у діяльність судів та дотримання етичних стандартів використання ШІ.

Практична частина тренінгу передбачала виконання учасниками завдань, змодельованих на основі робочих ситуацій. Це дало можливість оцінити потенціал використання інструментів штучного інтелекту у діяльності судів, а також визначити можливі обмеження їх застосування у практиці здійснення правосуддя.

Професійне обговорення таких питань сприяє формуванню сучасних підходів до використання технологій у судовій системі та розвитку фахового діалогу щодо впровадження інновацій із дотриманням принципів незалежності суду, справедливості та верховенства права.

