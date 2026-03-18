В ВСП поступило 31 сообщение о вмешательстве в деятельность судей за два месяца

В январе–феврале 2026 года в Высший совет правосудия поступило 31 сообщение о вмешательстве в профессиональную деятельность судей, нарушении гарантий их независимости или подрыве авторитета правосудия.

С учетом обращений, полученных ранее, с начала года Совет рассмотрел 19 таких сообщений.

По результатам рассмотрения 7 сообщений о вмешательстве в деятельность судей при осуществлении правосудия принято 6 решений о принятии мер реагирования:

обращения в прокуратуру и правоохранительные органы относительно предоставления информации о раскрытии и расследовании преступлений;

внесение в соответствующие органы или должностным лицам представлений о выявлении и привлечении к установленной ответственности лиц, совершивших действия или допустивших бездействие, и т. д.

Рассмотрев 11 сообщений судей, Совет принял 6 решений об утверждении 11 заключений членов ВСП об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

Кроме того, членом ВСП принято решение об оставлении 1 сообщения без рассмотрения и возвращении его заявителю.

Как указывают в Совете судей, статьей 376 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью воспрепятствовать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения.

ВСП принимает меры по обеспечению авторитета правосудия и независимости судей. В частности, Совет вносит в соответствующие органы или должностным лицам представления о выявлении и привлечении к установленной законом ответственности лиц, совершивших действия или допустивших бездействие, нарушающее гарантии независимости судей или подрывающее авторитет правосудия.

