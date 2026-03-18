До ВРП надійшло 31 повідомлення про втручання в діяльність суддів за два місяці

У січні–лютому 2026 року до Вищої ради правосуддя надійшло 31 повідомлення про втручання у професійну діяльність суддів, порушення гарантій їхньої незалежності або підрив авторитету правосуддя.

З урахуванням звернень, отриманих раніше, з початку року Рада розглянула 19 таких повідомлень.

За результатами розгляду 7 повідомлень про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя ухвалено 6 рішень про вжиття заходів реагування:

звернення до прокуратури та органів правопорядку стосовно надання інформації про розкриття та розслідування злочинів;

внесення до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, тощо.

Розглянувши 11 повідомлень суддів, Рада ухвалила 6 рішень про затвердження 11 висновків членів ВРП про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Крім того, членом ВРП ухвалено рішення про залишення 1 повідомлення без розгляду та повернуто заявнику.

Як вказують у Раді суддів, статтею 376 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися винесення неправосудного рішення.

ВРП вживає заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів. Зокрема, Рада вносить до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, що порушує гарантії незалежності суддів або підриває авторитет правосуддя.

