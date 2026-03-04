Цена иска и искусственные споры: Верховный Суд разъяснил тонкости хозяйственного процесса

Верховный Суд рассказал, как работает доктрина отождествления бенефициара с компанией и можно ли рассрочить платежи в мировом соглашении на срок свыше года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

27 февраля 2026 года Верховный Суд опубликовал новую редакцию постоянно обновляемого обзора судебной практики Кассационного хозяйственного суда относительно применения норм Хозяйственного процессуального кодекса Украины. «Судебно-юридическая газета» уже рассмотрела часть актуальных правовых позиций, связанных со статусом ИИ в правосудии, требованиями к документам на иностранном языке и разграничением процесса завершения прений и выхода суда в совещательную комнату.

Сегодня продолжаем обзор актуальных правовых позиций Верховного Суда за 2025 год.

Цена иска об истребовании доли в уставном капитале ООО определяется стоимостью спорного имущества

В постановлении от 06 февраля 2025 года по делу № 911/804/20 КХС ВС разъяснил порядок определения цены иска в делах об истребовании доли в уставном капитале общества из чужого незаконного владения. Такое требование является имущественным, а цена иска рассчитывается исходя из стоимости спорной доли.

Так, исковое требование об определении размера уставного капитала и взыскании доли в уставном капитале имеет стоимостное денежное выражение как в отношении размера капитала, так и в отношении доли истца. В делах об истребовании доли в уставном капитале общества из чужого незаконного владения цена иска определяется стоимостью спорного имущества (доли). Это влияет на размер судебного сбора, подсудность, возможность обеспечения иска и другие процессуальные вопросы.

Искусственность иска нельзя определить без полного исследования обстоятельств дела

В постановлении от 20 февраля 2025 года по делу № 910/2262/24 КХС ВС отметил, что вывод об искусственном характере иска или его заведомой необоснованности не может основываться на предположениях и требует всестороннего исследования всех обстоятельств дела в их совокупности.

В постановлении, вынесенном в хозяйственном деле, КХС ВС четко указал, что положения ХПК Украины не содержат четких критериев определения «искусственного» или «заведомо необоснованного» иска. Вопрос вероятного злоупотребления процессуальными правами оценивается только с учетом всех обстоятельств дела в их совокупности. Вывод об искусственности или необоснованности иска не может быть сделан без полного исследования материалов дела — иначе это приведет к нарушению права на судебную защиту.

В спорах о нарушении прав на изобретение возможен запрет экспертному центру выдавать заключения по государственной регистрации лекарственного средства

В постановлении от 17 апреля 2025 года по делу № 910/6863/24 ВС подтвердил, что в делах о защите прав интеллектуальной собственности на изобретение суд может применить меру обеспечения иска в виде запрета экспертному центру выдавать заключения и рекомендации по государственной регистрации лекарственного средства и вносить изменения в регистрационные материалы.

Согласно п. 4, 10 ч. 1 ст. 137 ХПК Украины иск может обеспечиваться запретом другим лицам совершать действия в отношении предмета спора или осуществлять другие действия, а также иными мерами, предусмотренными законом. Выдача заключений и рекомендаций экспертным центром по государственной регистрации лекарственного средства является неотъемлемой частью процедуры введения лекарственного средства в гражданский оборот и предпосылкой его регистрации.

Существует прямая связь между такой мерой обеспечения и предметом иска — пресечение вероятного нарушения прав интеллектуальной собственности истца на соответствующее изобретение.

Запрет совершать определенные действия не является вмешательством в полномочия экспертного центра, а выступает как обоснованное ограничение его действий исключительно с целью обеспечения исполнения возможного судебного решения.

В делах с применением доктрины «поднятия корпоративной завесы» возможно указание нескольких должников в определении об обеспечении иска

В постановлении от 09 июля 2025 года по делу № 910/268/23 КХС ВС сформулировал вывод, что в случае применения доктрины «поднятия корпоративной завесы» допускается указание нескольких должников в определении об обеспечении иска, даже если это противоречит формальному правилу ч. 2 ст. 4 Закона «Об исполнительном производстве».

Согласно п. 1 ст. 144 ХПК Украины определение об обеспечении иска является исполнительным документом и должно соответствовать требованиям к исполнительным документам. Часть 2 ст. 4 Закона «Об исполнительном производстве» предусматривает, что в исполнительном документе указывается один должник и один взыскатель, кроме случаев солидарной ответственности.

В то же время, при применении доктрины «поднятия корпоративной завесы» юридические лица фактически отождествляются с их конечным бенефициарным собственником, а их имущество — с имуществом этого собственника. В таких случаях указание нескольких должников не противоречит закону, поскольку меры обеспечения направлены именно на предотвращение вывода активов через корпоративные структуры.

Мировое соглашение может предусматривать рассрочку платежей более 1 года

В постановлении от 06 июня 2025 года по делу № 917/141/24 ОП КХС ВС отметил, что стороны могут в мировом соглашении согласовать поэтапное погашение задолженности по решению суда в срок, превышающий 1 год, и это не противоречит нормам ХПК Украины.

Возможность установления в мировом соглашении графика платежей, в том числе со сроком более 1 года, не запрещена ХПК Украины. Это является проявлением взаимосогласованной воли сторон, которые самостоятельно определяют условия прекращения спора с учетом своих интересов. Отождествление «рассрочки в мировом соглашении» (ст. 192 ХПК) и «рассрочки исполнения решения суда» (ст. 331 ХПК) является ошибочным.

ВС подчеркнул, что мировое соглашение — это результат дискреционных полномочий сторон, а не принудительное вмешательство суда. Суд только проверяет соглашение на соответствие закону и интересам сторон, но не может отказать в утверждении только из-за длительного срока погашения, если соглашение не нарушает других норм права.

Пребывания в ВСУ и военного положения недостаточно для автоматического приостановления производства по делу

В постановлении от 11 марта 2025 года по делу № 904/4027/22 КХС ВС подытожил, что сам факт введения военного положения и формального пребывания стороны в составе Вооруженных Сил Украины не является достаточным основанием для приостановления производства по делу согласно п. 3 ч. 1 ст. 227 ХПК Украины.

Так, пункт 3 ч. 1 ст. 227 ХПК предусматривает приостановление производства, если сторона или третье лицо, заявляющее самостоятельные требования, находится в составе Вооруженных Сил Украины, переведенных на военное положение или привлеченных к проведению АТО или ООС.

Хозяйственный суд в каждом случае обязан выяснять, находится ли именно это лицо в составе воинской части, переведенной на военное положение, то есть выполняет ли оно боевые задачи в зоне боевых действий. Формальное пребывание в ВСУ без фактического перевода на военное положение не является основанием для приостановления производства. Суд должен исследовать конкретные обстоятельства: издан ли соответствующий приказ, выполняет ли лицо боевые задачи. Игнорирование этого приводит к необоснованному затягиванию рассмотрения дела и нарушению права другой стороны на справедливый суд в разумные сроки.

Решение суда об отказе в иске не подлежит приостановлению исполнения или действия в кассационном порядке

В определении от 24 июля 2025 года по делу № 927/50/25 КХС ВС подтвердил, что приостановление исполнения или действия судебного решения в кассационном производстве возможно только в отношении решений, которыми исковые требования удовлетворены или частично удовлетворены. Решение об отказе в удовлетворении иска приостановлению не подлежит.

Согласно ч. 4 ст. 294 и ч. 1 ст. 332 ХПК Украины суд кассационной инстанции может приостановить исполнение обжалуемого решения или его действие, если решение не предусматривает принудительного исполнения, по ходатайству участника дела или по собственной инициативе. Цель приостановления — предотвратить нарушение прав, свобод и охраняемых законом интересов лица, подавшего кассационную жалобу, или других участников дела в связи с исполнением или действием обжалуемого решения.

Системный анализ норм ХПК свидетельствует: приостановление возможно только в отношении решений, которыми удовлетворены или частично удовлетворены требования истца. Решение об отказе в иске не создает негативных последствий от его исполнения или действия, требующих немедленного приостановления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.