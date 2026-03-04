Цена иска и искусственные споры: Верховный Суд разъяснил тонкости хозяйственного процесса
27 февраля 2026 года Верховный Суд опубликовал новую редакцию постоянно обновляемого обзора судебной практики Кассационного хозяйственного суда относительно применения норм Хозяйственного процессуального кодекса Украины. «Судебно-юридическая газета» уже рассмотрела часть актуальных правовых позиций, связанных со статусом ИИ в правосудии, требованиями к документам на иностранном языке и разграничением процесса завершения прений и выхода суда в совещательную комнату.
Сегодня продолжаем обзор актуальных правовых позиций Верховного Суда за 2025 год.
Цена иска об истребовании доли в уставном капитале ООО определяется стоимостью спорного имущества
В постановлении от 06 февраля 2025 года по делу № 911/804/20 КХС ВС разъяснил порядок определения цены иска в делах об истребовании доли в уставном капитале общества из чужого незаконного владения. Такое требование является имущественным, а цена иска рассчитывается исходя из стоимости спорной доли.
Так, исковое требование об определении размера уставного капитала и взыскании доли в уставном капитале имеет стоимостное денежное выражение как в отношении размера капитала, так и в отношении доли истца. В делах об истребовании доли в уставном капитале общества из чужого незаконного владения цена иска определяется стоимостью спорного имущества (доли). Это влияет на размер судебного сбора, подсудность, возможность обеспечения иска и другие процессуальные вопросы.
Искусственность иска нельзя определить без полного исследования обстоятельств дела
В постановлении от 20 февраля 2025 года по делу № 910/2262/24 КХС ВС отметил, что вывод об искусственном характере иска или его заведомой необоснованности не может основываться на предположениях и требует всестороннего исследования всех обстоятельств дела в их совокупности.
В постановлении, вынесенном в хозяйственном деле, КХС ВС четко указал, что положения ХПК Украины не содержат четких критериев определения «искусственного» или «заведомо необоснованного» иска. Вопрос вероятного злоупотребления процессуальными правами оценивается только с учетом всех обстоятельств дела в их совокупности. Вывод об искусственности или необоснованности иска не может быть сделан без полного исследования материалов дела — иначе это приведет к нарушению права на судебную защиту.
В спорах о нарушении прав на изобретение возможен запрет экспертному центру выдавать заключения по государственной регистрации лекарственного средства
В постановлении от 17 апреля 2025 года по делу № 910/6863/24 ВС подтвердил, что в делах о защите прав интеллектуальной собственности на изобретение суд может применить меру обеспечения иска в виде запрета экспертному центру выдавать заключения и рекомендации по государственной регистрации лекарственного средства и вносить изменения в регистрационные материалы.
Согласно п. 4, 10 ч. 1 ст. 137 ХПК Украины иск может обеспечиваться запретом другим лицам совершать действия в отношении предмета спора или осуществлять другие действия, а также иными мерами, предусмотренными законом. Выдача заключений и рекомендаций экспертным центром по государственной регистрации лекарственного средства является неотъемлемой частью процедуры введения лекарственного средства в гражданский оборот и предпосылкой его регистрации.
Существует прямая связь между такой мерой обеспечения и предметом иска — пресечение вероятного нарушения прав интеллектуальной собственности истца на соответствующее изобретение.
Запрет совершать определенные действия не является вмешательством в полномочия экспертного центра, а выступает как обоснованное ограничение его действий исключительно с целью обеспечения исполнения возможного судебного решения.
В делах с применением доктрины «поднятия корпоративной завесы» возможно указание нескольких должников в определении об обеспечении иска
В постановлении от 09 июля 2025 года по делу № 910/268/23 КХС ВС сформулировал вывод, что в случае применения доктрины «поднятия корпоративной завесы» допускается указание нескольких должников в определении об обеспечении иска, даже если это противоречит формальному правилу ч. 2 ст. 4 Закона «Об исполнительном производстве».
Согласно п. 1 ст. 144 ХПК Украины определение об обеспечении иска является исполнительным документом и должно соответствовать требованиям к исполнительным документам. Часть 2 ст. 4 Закона «Об исполнительном производстве» предусматривает, что в исполнительном документе указывается один должник и один взыскатель, кроме случаев солидарной ответственности.
В то же время, при применении доктрины «поднятия корпоративной завесы» юридические лица фактически отождествляются с их конечным бенефициарным собственником, а их имущество — с имуществом этого собственника. В таких случаях указание нескольких должников не противоречит закону, поскольку меры обеспечения направлены именно на предотвращение вывода активов через корпоративные структуры.
Мировое соглашение может предусматривать рассрочку платежей более 1 года
В постановлении от 06 июня 2025 года по делу № 917/141/24 ОП КХС ВС отметил, что стороны могут в мировом соглашении согласовать поэтапное погашение задолженности по решению суда в срок, превышающий 1 год, и это не противоречит нормам ХПК Украины.
Возможность установления в мировом соглашении графика платежей, в том числе со сроком более 1 года, не запрещена ХПК Украины. Это является проявлением взаимосогласованной воли сторон, которые самостоятельно определяют условия прекращения спора с учетом своих интересов. Отождествление «рассрочки в мировом соглашении» (ст. 192 ХПК) и «рассрочки исполнения решения суда» (ст. 331 ХПК) является ошибочным.
ВС подчеркнул, что мировое соглашение — это результат дискреционных полномочий сторон, а не принудительное вмешательство суда. Суд только проверяет соглашение на соответствие закону и интересам сторон, но не может отказать в утверждении только из-за длительного срока погашения, если соглашение не нарушает других норм права.
Пребывания в ВСУ и военного положения недостаточно для автоматического приостановления производства по делу
В постановлении от 11 марта 2025 года по делу № 904/4027/22 КХС ВС подытожил, что сам факт введения военного положения и формального пребывания стороны в составе Вооруженных Сил Украины не является достаточным основанием для приостановления производства по делу согласно п. 3 ч. 1 ст. 227 ХПК Украины.
Так, пункт 3 ч. 1 ст. 227 ХПК предусматривает приостановление производства, если сторона или третье лицо, заявляющее самостоятельные требования, находится в составе Вооруженных Сил Украины, переведенных на военное положение или привлеченных к проведению АТО или ООС.
Хозяйственный суд в каждом случае обязан выяснять, находится ли именно это лицо в составе воинской части, переведенной на военное положение, то есть выполняет ли оно боевые задачи в зоне боевых действий. Формальное пребывание в ВСУ без фактического перевода на военное положение не является основанием для приостановления производства. Суд должен исследовать конкретные обстоятельства: издан ли соответствующий приказ, выполняет ли лицо боевые задачи. Игнорирование этого приводит к необоснованному затягиванию рассмотрения дела и нарушению права другой стороны на справедливый суд в разумные сроки.
Решение суда об отказе в иске не подлежит приостановлению исполнения или действия в кассационном порядке
В определении от 24 июля 2025 года по делу № 927/50/25 КХС ВС подтвердил, что приостановление исполнения или действия судебного решения в кассационном производстве возможно только в отношении решений, которыми исковые требования удовлетворены или частично удовлетворены. Решение об отказе в удовлетворении иска приостановлению не подлежит.
Согласно ч. 4 ст. 294 и ч. 1 ст. 332 ХПК Украины суд кассационной инстанции может приостановить исполнение обжалуемого решения или его действие, если решение не предусматривает принудительного исполнения, по ходатайству участника дела или по собственной инициативе. Цель приостановления — предотвратить нарушение прав, свобод и охраняемых законом интересов лица, подавшего кассационную жалобу, или других участников дела в связи с исполнением или действием обжалуемого решения.
Системный анализ норм ХПК свидетельствует: приостановление возможно только в отношении решений, которыми удовлетворены или частично удовлетворены требования истца. Решение об отказе в иске не создает негативных последствий от его исполнения или действия, требующих немедленного приостановления.
