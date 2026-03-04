Макрон отправил авианосец в Средиземное море из-за ситуации на Ближнем Востоке

  1. В мире

08:31, 4 марта 2026
По словам Эммануэля Макрона, в течение последних нескольких часов на Ближнем Востоке были развернуты истребители Rafale, системы противовоздушной обороны и радиолокационные системы.
Президент Франции Эммануэль Макрон 3 марта сообщил, что отдал приказ авианосцу «Шарль де Голль», его воздушным силам и фрегату сопровождения направиться в Средиземное море. Такое решение он принял в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом французский лидер сказал в своем обращении к нации.

«История никогда не прольет слез по тем, кто устраивал резню собственного народа. По ним не будут скорбеть. Мы должны стоять рядом с нашими друзьями в регионе. Будут приняты оборонительные и защитные меры. Именно это делает Францию надежным партнером», — сказал Макрон.

Он напомнил, что Франция имеет оборонные соглашения с Катаром, Кувейтом и ОАЭ, поэтому должна поддержать их.

По словам Макрона, в течение последних нескольких часов на Ближнем Востоке были развернуты истребители Rafale, системы противовоздушной обороны и радиолокационные системы.

«И мы будем продолжать эти усилия столько, сколько будет необходимо», — сказал президент.

Глава Франции упомянул об ударе по британской авиабазе на Кипре, который является членом Европейского Союза, с которым Франция недавно подписала соглашение о стратегическом партнерстве.

«Это требует нашей поддержки. Именно поэтому я решил направить туда дополнительные средства противовоздушной обороны, а также французский фрегат «Лангедок», который прибудет к побережью Кипра позже этим вечером», — сообщил он.

