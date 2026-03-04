Может ли ФЛП воспользоваться налоговой скидкой — условия и ограничения

В каких случаях предприниматель имеет право на скидку и до какого срока нужно подать декларацию.

Может ли физическое лицо–предприниматель воспользоваться налоговой скидкой? Вопрос актуален во время Декларационной кампании – 2026, ведь часть украинцев уже готовит годовые декларации о доходах за 2025 год. В налоговой службе объяснили, в каких случаях ФЛП имеет право на налоговую скидку и при каких условиях такое право не применяется.

В частности, по итогам 2025 года физические лица – плательщики налога на доходы физических лиц, которые обязаны подавать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, декларируют свои доходы до 1 мая 2026 года.

Кроме того, по расходам 2025 года по 31 декабря 2026 года (включительно) граждане имеют право на получение налоговой скидки.

Порядок применения налоговой скидки предусмотрен ст. 166 Налогового кодекса Украины.

Налоговая скидка для физических лиц, которые не являются субъектами хозяйствования, – это документально подтвержденная сумма (стоимость) расходов плательщика налога – резидента в связи с приобретением товаров (работ, услуг) у резидентов – физических или юридических лиц в течение отчетного года, на которую разрешается уменьшение его общего годового налогооблагаемого дохода, полученного по итогам такого отчетного года в виде заработной платы и/или в виде дивидендов, в случаях, определенных НКУ (п.п. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 НКУ).

Общая сумма налоговой скидки, начисленная плательщику налога в отчетном налоговом году, не может превышать сумму годового общего налогооблагаемого дохода плательщика налога, начисленного как заработная плата, уменьшенную с учетом положений п. 164.6 ст. 164 НКУ, кроме случая, определенного п.п. 166.4.4 п. 166.4 ст. 166 НКУ (п.п. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 НКУ).

При этом плательщик налога имеет право включить в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода в виде дивидендов, кроме сумм дивидендов, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода, фактически осуществленные им в течение отчетного налогового года расходы на приобретение акций (других корпоративных прав), эмитентом которых является юридическое лицо, которое приобрело статус резидента Дия Сити, с учетом условий, определенных НКУ.

Учитывая изложенное выше, физическое лицо – предприниматель имеет право на налоговую скидку исключительно как физическое лицо в случае, если такое физическое лицо:

является наемным работником и получает доходы в виде заработной платы

и/или

получает доходы в виде дивидендов по акциям (другим корпоративным правам), эмитентом которых является юридическое лицо, имеющее статус резидента Дия Сити.

