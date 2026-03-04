Чи може ФОП скористатися податковою знижкою — умови та обмеження

У яких випадках підприємець має право на знижку та до якого терміну потрібно подати декларацію.

Чи може фізична особа–підприємець скористатися податковою знижкою? Питання актуальне під час Деклараційної кампанії – 2026, адже частина українців уже готує річні декларації про доходи за 2025 рік. У податковій службі пояснили, у яких випадках ФОП має право на податкову знижку і за яких умов таке право не застосовується.

Зокрема, за наслідками 2025 року фізичні особи – платники податку на доходи фізичних осіб, які зобов’язані подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи, декларують свої доходи до 1 травня 2026 року.

Крім того, за витратами 2025 року по 31 грудня 2026 року (включно) громадяни мають право на отримання податкової знижки.

Порядок застосування податкової знижки передбачений ст. 166 Податкового кодексу України.

Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати та/або у вигляді дивідендів, у випадках, визначених ПКУ(п.п. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ, крім випадку, визначеного п.п. 166.4.4 п. 166.4 ст. 166 ПКУ (п.п. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 ПКУ).

При цьому, платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу у вигляді дивідендів, крім сум дивідендів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати на придбання акцій (інших корпоративних прав), емітентом яких є юридична особа, яка набула статус резидента Дія Сіті, з урахуванням умов, визначених ПКУ.

Враховуючи зазначене вище, фізична особа – підприємець має право на податкову знижку виключно як фізична особа у разі, якщо така фізична особа:

є найманою особою та отримує доходи у вигляді заробітної плати

та/або

отримує доходи у вигляді дивідендів по акціях (інших корпоративних правах), емітентом яких є юридична особа, що має статус резидента Дія Сіті.

