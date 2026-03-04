  1. В Україні

Чи може ФОП скористатися податковою знижкою — умови та обмеження

07:54, 4 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У яких випадках підприємець має право на знижку та до якого терміну потрібно подати декларацію.
Чи може ФОП скористатися податковою знижкою — умови та обмеження
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чи може фізична особа–підприємець скористатися податковою знижкою? Питання актуальне під час Деклараційної кампанії – 2026, адже частина українців уже готує річні декларації про доходи за 2025 рік. У податковій службі пояснили, у яких випадках ФОП має право на податкову знижку і за яких умов таке право не застосовується.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зокрема, за наслідками 2025 року фізичні особи – платники податку на доходи фізичних осіб, які зобов’язані подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи, декларують свої доходи до 1 травня 2026 року.

Крім того, за витратами 2025 року по 31 грудня 2026 року (включно) громадяни мають право на отримання податкової знижки.

Порядок застосування податкової знижки передбачений ст. 166 Податкового кодексу України.

Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати та/або у вигляді дивідендів, у випадках, визначених ПКУ(п.п. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ, крім випадку, визначеного п.п. 166.4.4 п. 166.4 ст. 166 ПКУ (п.п. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 ПКУ).

При цьому, платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу у вигляді дивідендів, крім сум дивідендів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати на придбання акцій (інших корпоративних прав), емітентом яких є юридична особа, яка набула статус резидента Дія Сіті, з урахуванням умов, визначених ПКУ.

Враховуючи зазначене вище, фізична особа – підприємець має право на податкову знижку виключно як фізична особа у разі, якщо така фізична особа:

  • є найманою особою та отримує доходи у вигляді заробітної плати

та/або

  • отримує доходи у вигляді дивідендів по акціях (інших корпоративних правах), емітентом яких є юридична особа, що має статус резидента Дія Сіті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова підприємець ФОП ДПС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Звільнення з військової служби за рішенням суду: Рада включила законопроєкт в порядок денний сесії

Законопроєкт пропонує дозволити звільнення мобілізованих з військової служби, якщо суд визнав призов незаконним.

Реформа AML: штрафи, ліквідація компаній та нові послаблення для PEP

Банкам заборонять автоматично відмовляти PEP у послугах, а бізнесу загрожуватиме примусовий розпуск за помилки в структурі власності: новий етап співпраці з МВФ.

Погрози статусом та позбавленням премії не врятували прокурора В’ячеслава Царюка від звільнення

ВРП залишила в силі звільнення прокурора після конфлікту в миколаївському кафе.

Режим роздільності, обраний при шлюбі в Італії, поширюється на майно в Україні: позиція КЦС

Верховний Суд дійшов висновку, що укладена в Італії угода про режим роздільності майна продовжує діяти і щодо нерухомості, придбаної в Україні.

ВРП відклала призначення судді Оксани Маргитич до апеляції через питання до її попередніх рішень

Кандидатку до Закарпатського апеляційного суду перевіряють додатково.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]