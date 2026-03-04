  1. Суспільство

У Києві зафіксували найхолоднішу зиму за останні 15 років

00:00, 4 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Востаннє подібна холодна зима спостерігалася у 2010–2011 роках.
У Києві зафіксували найхолоднішу зиму за останні 15 років
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, середньомісячна температура повітря за календарну зиму становила -4,0°С, що на 1,5°С нижче кліматичної норми. Востаннє подібна холодна зима спостерігалася у 2010–2011 роках, коли середній показник становив -4,2°С.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як вказали у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, зимові місяці, окрім грудня, у Києві були холоднішими за норму. Найбільше від’ємне відхилення мав січень – (-4,4°С).

Найбільш холодним днем зими було 10 лютого, коли температура знизилась до -20,2ºС, а найтеплішим – 10 грудня, коли температура повітря підвищилась до +9,3ºС.

Опадів цієї календарної зими випало 112 мм, що склало 91% кліматичної норми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна прогноз погоди погода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реформа AML: штрафи, ліквідація компаній та нові послаблення для PEP

Банкам заборонять автоматично відмовляти PEP у послугах, а бізнесу загрожуватиме примусовий розпуск за помилки в структурі власності: новий етап співпраці з МВФ.

Погрози статусом та позбавленням премії не врятували прокурора В’ячеслава Царюка від звільнення

ВРП залишила в силі звільнення прокурора після конфлікту в миколаївському кафе.

Режим роздільності, обраний при шлюбі в Італії, поширюється на майно в Україні: позиція КЦС

Верховний Суд дійшов висновку, що укладена в Італії угода про режим роздільності майна продовжує діяти і щодо нерухомості, придбаної в Україні.

ВРП відклала призначення судді Оксани Маргитич до апеляції через питання до її попередніх рішень

Кандидатку до Закарпатського апеляційного суду перевіряють додатково.

Мільярдні ноу-хау, конфлікти з поліцією та Facebook-критика НАБУ: нові історії претендентів на крісло судді ВАКС

Десятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]