У Києві зафіксували найхолоднішу зиму за останні 15 років

Востаннє подібна холодна зима спостерігалася у 2010–2011 роках.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, середньомісячна температура повітря за календарну зиму становила -4,0°С, що на 1,5°С нижче кліматичної норми. Востаннє подібна холодна зима спостерігалася у 2010–2011 роках, коли середній показник становив -4,2°С.

Як вказали у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, зимові місяці, окрім грудня, у Києві були холоднішими за норму. Найбільше від’ємне відхилення мав січень – (-4,4°С).

Найбільш холодним днем зими було 10 лютого, коли температура знизилась до -20,2ºС, а найтеплішим – 10 грудня, коли температура повітря підвищилась до +9,3ºС.

Опадів цієї календарної зими випало 112 мм, що склало 91% кліматичної норми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.