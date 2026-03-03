Мінімальні пенсії в Україні у березні: хто отримає майже 8000 гривень

У березні 2026 року для працівників гірничої галузі в Україні діють пільгові умови пенсійного забезпечення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У березні 2026 року для окремих категорій українців застосовуються особливі умови пенсійного забезпечення: вони можуть отримувати виплати у розмірі 80% від своєї заробітної плати. Також для них визначено гарантований мінімальний рівень пенсії — не менше трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

За інформацією Пенсійного фонду України, пільгові норми передбачені для працівників гірничої галузі. Це стосується осіб, які:

працювали у державній воєнізованій аварійно-рятувальній службі вугільної промисловості відповідно до Списку №1;

були зайняті повний робочий день на підземних роботах з видобутку вугілля, залізної руди, руд кольорових і рідкісних металів, марганцю, урану, магнію;

виконували підземні роботи на шахтобудівних підприємствах (Список №1);

є членами сімей працівників, які належали до зазначених категорій.

Для цих осіб встановлено знижені вимоги до страхового стажу порівняно із загальними правилами. Зокрема:

чоловіки можуть вийти на пенсію з 50 років за наявності щонайменше 25 років стажу, з яких не менше 10 років — підземні роботи;

жінки мають право на пенсію з 50 років за умови 20 років стажу, з яких щонайменше 7,5 року — у шкідливих умовах.

Розмір пенсійних виплат для цієї категорії становить 80% від заробітку, тоді як для більшості пенсіонерів цей показник сягає приблизно 30%. Водночас передбачено мінімальну гарантію — не нижче трьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, пише На пенсії.

Після підвищення прожиткового мінімуму у 2026 році до 2 595 грн мінімальна пенсія шахтарів зросла: якщо у 2025 році вона становила 7 000 грн, то у 2026 році — вже 7 785 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.