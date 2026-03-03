  1. В Україні

Мінімальні пенсії в Україні у березні: хто отримає майже 8000 гривень

23:48, 3 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У березні 2026 року для працівників гірничої галузі в Україні діють пільгові умови пенсійного забезпечення.
Мінімальні пенсії в Україні у березні: хто отримає майже 8000 гривень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У березні 2026 року для окремих категорій українців застосовуються особливі умови пенсійного забезпечення: вони можуть отримувати виплати у розмірі 80% від своєї заробітної плати. Також для них визначено гарантований мінімальний рівень пенсії — не менше трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За інформацією Пенсійного фонду України, пільгові норми передбачені для працівників гірничої галузі. Це стосується осіб, які:

  • працювали у державній воєнізованій аварійно-рятувальній службі вугільної промисловості відповідно до Списку №1;
  • були зайняті повний робочий день на підземних роботах з видобутку вугілля, залізної руди, руд кольорових і рідкісних металів, марганцю, урану, магнію;
  • виконували підземні роботи на шахтобудівних підприємствах (Список №1);
  • є членами сімей працівників, які належали до зазначених категорій.

Для цих осіб встановлено знижені вимоги до страхового стажу порівняно із загальними правилами. Зокрема:

  • чоловіки можуть вийти на пенсію з 50 років за наявності щонайменше 25 років стажу, з яких не менше 10 років — підземні роботи;
  • жінки мають право на пенсію з 50 років за умови 20 років стажу, з яких щонайменше 7,5 року — у шкідливих умовах.

Розмір пенсійних виплат для цієї категорії становить 80% від заробітку, тоді як для більшості пенсіонерів цей показник сягає приблизно 30%. Водночас передбачено мінімальну гарантію — не нижче трьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, пише На пенсії. 

Після підвищення прожиткового мінімуму у 2026 році до 2 595 грн мінімальна пенсія шахтарів зросла: якщо у 2025 році вона становила 7 000 грн, то у 2026 році — вже 7 785 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реформа AML: штрафи, ліквідація компаній та нові послаблення для PEP

Банкам заборонять автоматично відмовляти PEP у послугах, а бізнесу загрожуватиме примусовий розпуск за помилки в структурі власності: новий етап співпраці з МВФ.

Погрози статусом та позбавленням премії не врятували прокурора В’ячеслава Царюка від звільнення

ВРП залишила в силі звільнення прокурора після конфлікту в миколаївському кафе.

Режим роздільності, обраний при шлюбі в Італії, поширюється на майно в Україні: позиція КЦС

Верховний Суд дійшов висновку, що укладена в Італії угода про режим роздільності майна продовжує діяти і щодо нерухомості, придбаної в Україні.

ВРП відклала призначення судді Оксани Маргитич до апеляції через питання до її попередніх рішень

Кандидатку до Закарпатського апеляційного суду перевіряють додатково.

Мільярдні ноу-хау, конфлікти з поліцією та Facebook-критика НАБУ: нові історії претендентів на крісло судді ВАКС

Десятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]