Управління державним доменом змінять — але без правових уточнень механізм може не запрацювати

Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації підтримав законопроєкт про адміністрування gov.ua.

В Україні пропонують внести зміни до Закону України «Про використання доменних імен у спеціальному публічному домені .gov.ua» удосконалення управління державним сегментом мережі Інтернет. Йдеться про вдосконалення управління державним сегментом мережі Інтернет, зокрема в умовах воєнного стану.

Відповідний законопроєкт №14404 зареєстрували на сайті парламенту 27.01.2026.

Законопроєкт передбачає:

визначення правовідносин між адміністратором домену та технічним адміністратором із чітким встановленням їхніх прав та обов’язків;

заміну ведення Реєстру доменних імен у домені .gov.ua на ведення Каталогу доменних імен;

вилучення норм, які, за оцінкою авторів, створюють правові перешкоди для ефективного регулювання;

визначення технічного адміністратора у період воєнного стану рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері цифровізації, а також протягом шести місяців після його припинення або скасування.

Під час засідання 2 березня Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації висловив деякі зауваження щодо законопроєкту.

Колізія щодо обробки інформації

Зокрема, Головне науково-експертне управління Верховної Ради України підтримало ідею не поширювати вимоги Закону «Про публічні електронні реєстри» на систему обліку доменів .gov.ua, однак звернуло увагу на внутрішню суперечність законопроєкту. Однак управління зауважило, що цю норму потрібно узгодити з новою редакцією частини 3 статті, де передбачено, що порядок ведення Каталогу, у тому числі питання обробки даних, визначатиметься у Положенні, яке затверджує адміністратор домену .gov.ua.

Проблема з «конкурсом» технічного адміністратора

Міністерство цифрової трансформації підтримало законопроєкт і рекомендувало Комітету ухвалити його за основу. Водночас міністерство звернуло увагу на норму, якою передбачається, що технічного адміністратора обиратимуть за результатами конкурсу відповідно до законодавства про публічні закупівлі.

У міністерстві зауважили, що Закон «Про публічні закупівлі» передбачає конкурси лише для окремих випадків — зокрема у сфері архітектурних та мистецьких проєктів. При цьому механізму проведення конкурсів для відбору надавачів технічних послуг у законі немає. Щоб уникнути подвійного тлумачення, міністерство запропонувало змінити формулювання та передбачити, що технічний адміністратор працює на підставі договору, укладеного за результатами процедури закупівлі відповідно до законодавства.

За результатами розгляду Комітет рекомендував Верховній Раді включити законопроєкт №14404 до порядку денного п’ятнадцятої сесії IX скликання та прийняти його за основу після розгляду у першому читанні.

