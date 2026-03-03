  1. В Україні
  2. / Законодавство

8 березня можуть скасувати — у Раді пропонують запровадити День української жінки з новою датою

12:33, 3 березня 2026
Депутати зареєстрували проєкт щодо встановлення Дня української жінки.
8 березня можуть скасувати — у Раді пропонують запровадити День української жінки з новою датою
У Верховній Раді знову повернулися до дискусії про те, чи варто Україні відмовитися від 8 березня.

Цього разу депутати зареєстрували проєкт постанови №15052, який передбачає встановлення нового святкового дня — Дня української жінки. Документ уже передали на розгляд керівництва парламенту.

Водночас станом на ранок 3 березня текст постанови у відкритому доступі відсутній, тож дата можливого святкування поки не розкривається.

Паралельно у соцмережах 25 лютого поширювали вітання з Днем української жінки. Однак на законодавчому рівні такого свята наразі не існує — ідея лише проходить етап обговорення.

Ще у 2023 році до парламенту внесли законопроєкт №9009 щодо змін до Кодексу законів про працю України про встановлення українських свят. У ньому пропонували закріпити державне жіноче свято 25 лютого — замість Міжнародного жіночого дня 8 березня.

Автори ініціативи пояснюють: йдеться про створення альтернативи традиції, яка сформувалася у радянський період. Дату 25 лютого обрали невипадково — цього дня народилася Леся Українка. Цьогоріч минає 155 років від дня її народження. Для багатьох українців вона залишається символом сили, принциповості та внутрішньої свободи.

Попри те, що жодне рішення поки не ухвалене, частина суспільства вже почала неофіційно відзначати 25 лютого як День української жінки. Водночас зберігається і підтримка 8 березня — для багатьох це передусім нагода нагадати про боротьбу за рівні права та можливості.

Таким чином, дискусія точиться не лише навколо дати, а й навколо сенсу: чи має Україна переосмислити жіноче свято. Остаточне слово — за парламентом.

Верховна Рада України

