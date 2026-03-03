Хто формуватиме групи ППО та хто зможе до них входити — Кабмін оновив правила

Уряд уточнив вимоги до добровольців, дозволив тимчасово залучати військових ТрО та визначив новий порядок управління групами.

Кабмін ухвалив постанову №276, яка змінює порядок реалізації експериментального проєкту, який передбачає посилення протиповітряної оборони за рахунок спеціально створених груп ППО.

Йдеться не про запуск нового проєкту, а про уточнення чинних правил — хто формує такі групи, хто може до них входити та як організовується їхня робота.

Хто тепер формує групи ППО

Уряд розширив перелік відповідальних осіб. Відтепер до формування груп можуть бути залучені:

командир добровольчого формування територіальної громади;

начальник відповідної військової адміністрації;

командир військової частини Сил територіальної оборони ЗСУ, якій підпорядковане добровольче формування.

Раніше в документі згадувалися лише військові адміністрації. Таким чином, механізм управління став гнучкішим.

Хто може увійти до складу груп

Оновлено вимоги до добровольців. До складу груп ППО можуть входити громадяни, які:

не підлягають мобілізації відповідно до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

пройшли необхідну підготовку;

мають сертифікат оператора безпілотника, майстра або сапера чи документ про відповідну освіту.

Якщо у громаді немає добровольця з потрібною кваліфікацією (наприклад, оператора БпЛА чи сапера), до групи тимчасово можуть включити військовослужбовця Сил територіальної оборони ЗСУ з відповідною підготовкою.

Також з тексту прибрали норму про обов’язкове погодження з керівником військової адміністрації.

Як керуватимуть групами з пілотованими літаками

Уточнено порядок управління групами ППО, які використовують пілотовані повітряні судна. Вони діятимуть у загальній системі протиповітряної оборони Збройних Сил України.

Планування їхнього застосування та керівництво здійснюватиме повітряне командування Повітряних Сил ЗСУ через відповідні органи управління ППО. Тобто ці групи інтегрують у загальну систему оборони без окремого автономного управління.

Підготовка саперів і операторів безпілотників

Зміни стосуються й навчання.

Сапери, які входять до складу груп ППО, повинні пройти навчання в закладах освіти Міноборони, МВС або ДСНС і отримати документ про професійну освіту. Альтернатива — сертифікат про присвоєння або підтвердження кваліфікації «Сапер (розмінування)» у кваліфікаційних центрах цих органів.

Підготовка операторів безпілотників і саперів фінансуватиметься за рахунок бюджетних коштів, передбачених для відповідних закладів, а також інших джерел, які не заборонені законом.

Окреме посилання на спеціальний експериментальний порядок сертифікації навчання уряд замінив загальною нормою — підготовка здійснюється «в порядку, встановленому законодавством».

