На Вінниччині землю військового незаконно переписали «заднім числом» поки він воював – ОГП

10:53, 3 березня 2026
Справу про незаконне переоформлення землі передали до суду.
Прокурори Вінницької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно трьох осіб, яких обвинувачують у незаконному заволодінні земельною ділянкою військовослужбовця.

Як повідомили у Офісі Генпрокурора, потерпілим у справі є вінничанин Михайло Савчук. Під час лікування він дізнався, що земельну ділянку його матері з розташованим на ній житловим будинком було переоформлено на сторонню особу.

За даними слідства, у 2024 році двоє громадян підробили договір купівлі-продажу цієї ділянки від імені матері військового. Документ нібито був датований 2007 роком. Надалі фіктивний договір подали державному реєстратору для реєстрації права власності.

Державний реєстратор однієї із селищних рад Вінницького району, не перевіривши достовірність поданих документів, зареєстрував право власності на спірну землю за одним із фігурантів.

Двом обвинуваченим інкримінують:

  • підроблення офіційного документа (ч. 3 ст. 358 КК України);
  • пособництво у шахрайстві у великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України).

Державному реєстратору інкриміновано:

  • зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

У серпні 2025 року історія чоловіка набула розголосу після публікацій у медіа. На ситуацію відреагував керівник Вінницької обласної прокуратури, який доручив провести низку слідчих та процесуальних дій. У результаті правоохоронці встановили осіб, причетних до незаконної схеми, та повідомили їм про підозру.

Наразі суд наклав арешт на земельну ділянку, щоб унеможливити подальші маніпуляції з майном.

