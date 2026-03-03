  1. В Україні

В ОАЕ запускають авіарейси для пасажирів, які застрягли, але в обмеженому режимі

09:05, 3 березня 2026
Авіакомпанія повідомила, що пріоритет надаватиметься клієнтам з більш ранніми бронюваннями.
В ОАЕ запускають авіарейси для пасажирів, які застрягли, але в обмеженому режимі
Авіакомпанія Emirates оголосила про часткове відновлення польотів із вечора 2 березня. Перельоти здійснюватимуться в обмеженому режимі в межах поетапного відновлення авіасполучення після нещодавніх подій у регіоні.

Як пише Gulf News, у компанії повідомили, що пріоритет надаватиметься пасажирам із більш ранніми бронюваннями. Клієнтів, яких було перезаброньовано на доступні рейси, інформуватимуть безпосередньо. Водночас перевізник закликав не прибувати до аеропорту без отримання офіційного підтвердження з оновленими деталями рейсу.

Інші рейси залишаються призупиненими до подальшого повідомлення. Emirates наголосила, що продовжує моніторити ситуацію та коригуватиме розклад відповідно до обставин. Оновлення обіцяють оперативно публікувати на офіційному сайті та в соціальних мережах авіакомпанії.

Рішення про часткове відновлення рейсів було ухвалене після того, як General Civil Aviation Authority дозволило виконання виняткових польотних операцій в аеропортах ОАЕ. Це дає змогу пасажирам, які застрягли через скасування рейсів, вилетіти згідно з графіками, що їх авіакомпанії окремо повідомлятимуть мандрівникам і відповідним напрямкам.

