  1. В Україні

Куди перераховувати ПДФО і військовий збір після подання декларації за 2025 рік — роз’яснення ДПС

10:17, 3 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Податкова служба нагадала платникам про порядок сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору за підсумками річного декларування за 2025 рік.
Куди перераховувати ПДФО і військовий збір після подання декларації за 2025 рік — роз’яснення ДПС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба в Івано-Франківській області пояснює, на які рахунки сплачувати ПДФО та військовий збір за декларацією за 2025 рік.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За результатами річного декларування фізична особа самостійно сплачує:

  • податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – за кодом бюджетної класифікації 11010500;
  • військовий збір (ВЗ) – за кодом бюджетної класифікації 11011001.

ПДФО сплачується за місцем податкової адреси (реєстрації) платника податку, тобто до бюджету територіальної громади, де зареєстрована фізична особа.

Звертаємо увагу, що коректне зазначення коду бюджетної класифікації та сплата за відповідним місцем реєстрації забезпечують правильне та своєчасне зарахування коштів до бюджету.

Реквізити рахунків для сплати можна отримати:

  • в Центрах обслуговування платників;
  • на офіційному вебпорталі ГУ ДПС в Івано-Франківській області у розділі «Рахунки для сплати платежів»;
  • в Електронному кабінеті платника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

декларація податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Управління державним доменом змінять — але без правових уточнень механізм може не запрацювати

Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації підтримав законопроєкт про адміністрування gov.ua.

Один удар і вісім років тюрми: апеляція у Вінниці виправила помилку у вироку про вбивство

Суд залишив покарання без змін, але змінив порядок обчислення строку ув’язнення.

Електронний кабінет для банкрутів та відокремлені судові провадження: нові позиції Верховного Суду

Верховний Суд визначив статус ШІ у правосудді, посилив вимоги до документів іноземною мовою та розмежував процес завершенням дебатів та виходу суду до нарадчої кімнати.

Україна перейде на електронні сертифікати для експорту товарів

Україна має ухвалити необхідні рішення, щоб дозволити використання електронних сертифікатів для перевезення товарів у рамках преференційної торгівлі.

Цивільних фахівців можуть залучати до виконання завдань з кібероборони

Новий підрозділ у складі Збройних Сил України відповідатиме за безпеку у кіберпросторі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]