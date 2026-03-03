Куди перераховувати ПДФО і військовий збір після подання декларації за 2025 рік — роз’яснення ДПС

Податкова служба нагадала платникам про порядок сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору за підсумками річного декларування за 2025 рік.

Податкова служба в Івано-Франківській області пояснює, на які рахунки сплачувати ПДФО та військовий збір за декларацією за 2025 рік.

За результатами річного декларування фізична особа самостійно сплачує:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – за кодом бюджетної класифікації 11010500;

військовий збір (ВЗ) – за кодом бюджетної класифікації 11011001.

ПДФО сплачується за місцем податкової адреси (реєстрації) платника податку, тобто до бюджету територіальної громади, де зареєстрована фізична особа.

Звертаємо увагу, що коректне зазначення коду бюджетної класифікації та сплата за відповідним місцем реєстрації забезпечують правильне та своєчасне зарахування коштів до бюджету.

Реквізити рахунків для сплати можна отримати:

в Центрах обслуговування платників;

на офіційному вебпорталі ГУ ДПС в Івано-Франківській області у розділі «Рахунки для сплати платежів»;

в Електронному кабінеті платника.

